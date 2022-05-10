İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı gazetecinin eşine konser ihaleleri verdiği ortaya çıktı!

Seçim döneminde liyakat ve şeffaflık naraları atan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yerleştirdiği HDP ve terör iltisaklılarla, adrese teslim yapılan ihaleler bir bir gün yüzüne çıkıyor.Son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basınla buluşmalarında sık sık bir araya geldiği Karar Gazetesi yazarı Akif Beki’nin şarkıcı eşi Eda Beki’ye İBB tarafından konser ihaleleri verildiği ortaya çıktı.