İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, son günlerde iyice tepkilerin odağındaki isim oldu. İBB'de mazbatasını alarak göreve başladığı tarih olan 27 Haziran 2019'dan beri skandallarla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu sonrası destekçilerinin de gözünden düştü.'VIZ GELİR TIRIS GİDER' SÖZÜ FİTİLİ ATEŞLEDİBir dönem kendisine büyük destek veren toz kondurmayanlar da Karadeniz turunda İmamoğlu'nun verdiği poza ateş püskürdü. CHP'li İBB Başkanı'nın eleştirilere 'Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil' diyerek karşılık vermesi ise destekçileri için bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medya üzerinden birçok kişi 'Ekrem İmamoğlu balonu patladı' yorumlarında bulundu.BİR DARBE DE NEVŞİN'DENCHP'de uzun yıllar siyaset yapan Şahin Mengü'nün muhalif gazeteci kızı Nevşin Mengü ise İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı. Mengü yaptığı yayında 'İş Nagehan Alçı kriziyle başladı ve büyüyor' diyerek İmamoğlu'na verdi veriştirdi.İşte Mengü'nün sıraladığı ve 25 Ocak'tan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hatalar:İSTANBUL KARA TESLİM İMAMOĞLU İSE BÜYÜKELÇİ'YLE!25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi'SU FİYATLARINI DÜŞÜRECEĞİM' DEMİŞTİ AMA...5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı, ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demiştiÖĞRENCİLERE AKBİL ŞOKU!6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu.HAVALİMANI ATIŞMASI!9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, 'Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım.' diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik.ONGUN'UN SKANDAL TV YAYINI!Murat Ongun, 11 Nisan'da katıldığı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. Mengü o yayını hatırlattı. İstanbul kara teslim olmuşken Ongun o gün yaşananları 'Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim.' diye savunmuştu.30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi.KARADENİZ POZU TARTIŞMASI!5 Mayıs'ta Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turu fotoğrafı ortaya çıktı. Mengü, CHP'ye yakın bir gazetecinin kendisine İmamoğlu tarafından Karadeniz turu sırasında ayrımcılığa uğradıklarını söylediğini de aktardı. Ertuğrul Özkök gibi isimler VİP araçla gezdirilirken kendilerinin İmamoğlu'nun turunu takip etmekte zorlandığını söylediğini de belirtti.CAN ATAKLI'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR!Tepkiler katlanarak artınca İmamoğlu zoraki bir özür diledi ama bu da öfkeli CHP'lileri tatmin etmedi. İmamoğlu'na bir tepki ise CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, kişisel Youtube sayfasında İmamoğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataklı, 'Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok.' dedi.