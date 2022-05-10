İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna tepkiler sürerken AK Partili kimi isimler, turun masraflarının İBB tarafından mı yoksa Ekrem İmamoğlu'nun özel gezisi için kendinin mi karşıladığına dair soruları sosyal medyadan yöneltti. Ayrıca Karadeniz gezisi esnasında İmamoğlu'nun "zarfta yardım" dağıttığı da ortaya çıktı. Dağıtılan yardımların İmamoğlu adına mı yoksa İBB adına mı dağıtıldığına dair sorularla birlikte AK Partili isimler paylaşımlar da yaptı."BU KADARI DA FAZLA!"Onlardan biri de AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz oldu. Türkyılmaz, Karadeniz gezisinin Trabzon durağında İBB Muhtarlar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "sosyal yardım" adı altında yardımlar dağıtıp Instagram hesabından bunları paylaştığını açıkladı. Türkyılmaz sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık Trabzon ziyaretinde İmamoğlu adına "sosyal yardım" dağıtıyor. Ve aileleri deşifre edecek şekilde nezaketsizce kişisel sayfasından paylaşıyor. İstanbul hiçbir zaman önceliğiniz olmadı ama bu kadarı da fazla!" dedi."MASRAFLAR NEREDEN KARŞILANMIŞTIR?"Türkyılmaz İBB'nin Twitter hesabını etiketleyerek bazı sorular yöneltip ayrıca yardımların İBB tarafından mı karşılandığını sordu. Türkyılmaz sosyal medya hesabından, "1. Yardımlarda İBB sosyal yardım kartları kullanıldı mı? 2. İBB daire başkanı ile birlikte fotoğrafta yer alan kişilerin CHP örgütü ile bağlantısı var mıdır? 3. İBB daire başkanı resmî görevlendirme ile mi oradadır? Masraflar nereden karşılanmıştır?""TRABZON'DA "SOSYAL YARDIM" OLARAK VERDİĞİNİZ ZARFLARIN İÇERİSİNDEKİ YARDIMLARI CEBİNİZDEN Mİ VERDİNİZ?"İBB Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Sıddık Özgenç de Murat Türkyılmaz'ın sorularına yenilerini ekledi. Özgenç, sosyal medya platformu Twitter'dan İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti: "Sayın Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da "Sosyal yardım" olarak verdiğiniz zarfların içerisindeki yardımları cebinizden mi verdiniz?"AK Partili Muhammet Kaynar'dan İmamoğlu'na: “Hizmet yok, 40 milyar TL ile ne yapıldı?""BU GEZİLERİN FİNANSINDA İBB'NİN İMKÂNLARINI KULLANDINIZ MI?"Özgenç sosyal medya hesabından ayrıca şu soruyu yöneltti: "Bu gezilerin finansında İBB'nin imkânlarını kullandınız mı? Umarım görev yeriniz İstanbul'a da uğrarsınız. Bu arada yardım deşifre edilerek yapılmaz!" Yavuz Saltık'ın bu açıklamalar sonrasında bazı yardım paylaşımlarını sildiği görüldü.İETT OTOBÜSÜNÜ TAHSİS ETMESİ DE ELEŞTİRİLMİŞTİİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Doğu Karadeniz Turu düzenlemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir hamle girişimi olarak medyada tartışıldı. Tartışılan bir başka konu ise İBB'nin öz kaynaklarını kullanıp kullanmaması oldu. İmamoğlu'nu ve gazetecileri taşıyan ve turda kullanılan otobüsün İBB'ye ait bir otobüs olduğu da ortaya çıktı. Otobüs dışında İBB'nin öz kaynaklarını kullanarak bu gezinin organize edildiği iddiaları eleştirildi, tepkilere neden oldu.