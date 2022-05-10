  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'

Ankara'da, iki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren İdris Nesim, evde Dilek Ceylan ile aralarında geçen tartışma sonrası kontrolünü kaybettiğini, bunun ardından tabancayı ateşlediğini savundu.

İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Ekleme: 10.05.2022 - 13:52 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde 1 Mayıs'ta silahla vurarak öldüren İdris Nesim savcılıkta ifade verdi.

Dilek Ceylan'ın bir dönem yanında çalıştığını ve bu vesileyle tanıştıklarını belirten Nesim, ilerleyen süreçte aralarında duygusal ilişki başladığını iddia etti.

İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'

Bir dönem evlilik planları yaptıklarını ancak aralarında sık sık tartışma çıktığı için ilişkilerini daha ileriye götüremediklerini öne süren katil zanlısı, buna rağmen görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İdris Nesim ifadesinde, olay günü buluştuğu arkadaşı M.A'yla, Dilek Ceylan ile ilişkisi hakkında konuştuğunu, ardından sohbette geçen konuların doğru olup olmadığını sormak için Ceylan ile önce arabada görüştüğünü, aralarında tartışma çıkması üzerine eve gittiklerini söyledi.

İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'

Arabadaki tabancayı yanına aldığını anlatan İdris Nesim, bunu Dilek Ceylan'ı korkutmak amacıyla yaptığını öne sürdü.

Zanlı Nesim, evde Dilek Ceylan ile aralarında geçen tartışma sonrası kontrolünü kaybettiğini, bunun ardından tabancayı ateşlediğini savundu.

İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldürmüştü! İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek Ceylan, 1 Mayıs'ta Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İdris Nesim ile buluştu.

Aralarında tartışma çıkması üzerine İdris Nesim, Dilek Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Nesim, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dilek Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Gezi davasında yeni gelişme! İtirazlar reddedildi
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak
Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren cani İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: Tuvalet terliğine tamam diyecekler
Başsavcılık Kadir Gecesi alkol masasında İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanının serbest bırakılmasına itiraz etti!
Fırsatçıları üzen haber! Bekir Bozdağ duyurdu: Stokçuluğa ağır hapis cezası...
Bakanlık, CHP yandaşı medyanın 'KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği' iddialarını yalanladı: Çarpıtma rakam, fiyasko, utanç vesikası...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
İBB'den bir sorumsuzluk daha! Park çöple doldu
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ni çöp götürüyor!
Fazıl Say'ın İmamoğlu pişmanlığı! éİmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı gazetecinin eşine konser ihaleleri verdiği ortaya çıktı!
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu: Mustafa Şen canlı yayında açıkladı!
Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...