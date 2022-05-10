İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar

İçişleri BakanI Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu'na sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Soylu "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş Asıl sana 'Günaydın' Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tepki gösterdi. Arşivdeki açıklamalarını hatırlatarak yanıt verdi.İçişleri Bakanı Soylu 'Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş Asıl sana 'Günaydın' Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz.' dedi.Soylu ayrıca 'Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar' diye de ekledi.İşte Soylu'nun arşivi de göstererek yaptığı paylaşım:Asıl sana 'Günaydın'Biz bunu yıllardan beri söylüyoruzBiz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun.Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar