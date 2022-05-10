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Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı soruşturmasında şüpheli olan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı. Süs, Falyalı cinayetini işleyen Mustafa Söylemez'i 6 yıldır tanıdığını, cinayetin ertesi günü Söylemez'in beraber yaptıkları kahvaltıda herhangi anormal bir davranışta bulunmadığını söyledi.

Ekleme: 10.05.2022 - 14:58 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şoförüyle birlikte geçtiğimiz 8 Şubat'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Falyalı'yı çapraz ateşe tutan ve akabinde Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Mustafa Söylemez, 9 Şubat sabahı Bakırköy'de bulunan Metin Süs'le buluştu.

Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le ne zaman tanıştığını, o gün neden yanına geldiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. Süs, 'Yandım Çavuş' isimli bir restoranın sahibi olduğunu dile getirdi.

Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
(Mustafa Söylemez)

6 YILDIR TANIYORMUŞ

Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le 2016-2017 yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Söylemez'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonu ve restoranlarına sık sık geldiğini dile getirirken,

'Kendisini ilk başta müşteri olarak tanırdım. Telefonla irtibatım vardır. Ticaretimiz olmamıştır. Bu şahısla ortak bir suç kaydımız yoktur' dedi.

BERABER KAHVALTI YAPALIM

Olay günü kahvaltı salonunda Mustafa Söylemez'le görüştüğünü kabul eden Süs, 'Kendisi sabah saatinde beni aradı ve işyerine gitmediysen beraber kahvaltı yapalım dedi. Kendisini Bakırköy Veliefendi köprüsünün sahil tarafından araçsız bir şekilde aldım. Kahvaltı yaptık.

Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

Eşinin rahatsız olduğunu ve iyi bir beyin cerrahi bulmam konusunda benden yardım istedi. Bunun üzerine konuşmalar yaptık ve kendisini Ataşehir'deki evine bıraktım' diye konuştu.

'ANORMAL DAVRANMADI'

Mustafa Söylemez'in şüpheli ya da anormal davranmadığını söyleyen Süs, 'Kıbrıs'tan geldiğini de söylemedi, sonra bana abisi Mehmet Faysal'ı bana arattı.

Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

Şişli'deki büroya geçecekti. Mehmet Faysal'ı ben aradım. Ankara'da olduğunu söyledi' ifadesini kullandı.

Süs, Ağabey Mehmet Faysal Söylemez'i ise gıyaben tanıdığını, bir araç alım satım işlemiyle ilgili 8-9 ay kadar önce telefonda kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
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Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
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