Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şoförüyle birlikte geçtiğimiz 8 Şubat'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı.Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Falyalı'yı çapraz ateşe tutan ve akabinde Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Mustafa Söylemez, 9 Şubat sabahı Bakırköy'de bulunan Metin Süs'le buluştu.Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le ne zaman tanıştığını, o gün neden yanına geldiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. Süs, 'Yandım Çavuş' isimli bir restoranın sahibi olduğunu dile getirdi.(Mustafa Söylemez)6 YILDIR TANIYORMUŞSüs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le 2016-2017 yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Söylemez'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonu ve restoranlarına sık sık geldiğini dile getirirken,'Kendisini ilk başta müşteri olarak tanırdım. Telefonla irtibatım vardır. Ticaretimiz olmamıştır. Bu şahısla ortak bir suç kaydımız yoktur' dedi.BERABER KAHVALTI YAPALIMOlay günü kahvaltı salonunda Mustafa Söylemez'le görüştüğünü kabul eden Süs, 'Kendisi sabah saatinde beni aradı ve işyerine gitmediysen beraber kahvaltı yapalım dedi. Kendisini Bakırköy Veliefendi köprüsünün sahil tarafından araçsız bir şekilde aldım. Kahvaltı yaptık.Eşinin rahatsız olduğunu ve iyi bir beyin cerrahi bulmam konusunda benden yardım istedi. Bunun üzerine konuşmalar yaptık ve kendisini Ataşehir'deki evine bıraktım' diye konuştu.'ANORMAL DAVRANMADI'Mustafa Söylemez'in şüpheli ya da anormal davranmadığını söyleyen Süs, 'Kıbrıs'tan geldiğini de söylemedi, sonra bana abisi Mehmet Faysal'ı bana arattı.Şişli'deki büroya geçecekti. Mehmet Faysal'ı ben aradım. Ankara'da olduğunu söyledi' ifadesini kullandı.Süs, Ağabey Mehmet Faysal Söylemez'i ise gıyaben tanıdığını, bir araç alım satım işlemiyle ilgili 8-9 ay kadar önce telefonda kendisine yardımcı olduğunu söyledi.