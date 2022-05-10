  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı! Ayçiçek yağı ve süt ürünleri için korkunç iddia…

Gıda fiyatlarının artması ile birlikte gıda sahteciliğinde de artış yaşandığı ortaya çıktı. Ayçiçek yağı, Zeytinyağı ve süt ürünlerindeki sahtecilikle ilgili korkunç iddialar var. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu üyesi Nurten Sırma hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliğinin yapıldığını belirterek gıda sahteciliğinde kullanılan yöntemleri tek tek anlattı.

Ekleme: 10.05.2022 - 10:17 Güncelleme: 10.05.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı! Ayçiçek yağı ve süt ürünleri için korkunç iddia…Tüketici Başvuru Merkezi artan fiyatlarla birlikte gıda sahteciliğindeki artışa dikkat çekti. Yoğurda jelatin, baharata gıda boyası katılıyor. Atık olan Ayçiçek yağları yeniden piyasaya sürülüyor. Tüketici Başvuru Merkezine göre hile konusunda ilk sırada Ayçiçek yağı yer alıyor. İddiaya göre atık yağlar piyasadan ucuza toplanıyor ve filtrelenerek yeniden kullanıma sokuluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Üyesi Nurten Sırma ‘Hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliği yapılıyor. Sahtecilik mühendisliği çok sıkıntılı. Aslında kanserojen olan bir yağ, yanık ve dolayısıyla kimyası bozulmuş bir yağ. Bunu filtre ederek yine ham yağla karıştırarak sanki taze bir yağmış gibi piyasaya sürülmesi gibi bir sahtecilik bu. Şu an bizim de şaşırdığımız bir gündem hakikaten.' dedi.

DİKKAT! ZEYTİNYAĞININ DA İÇİNE KATIYORLAR
NTV'nin haberine göre; fiyatı artan zeytinyağının da sahtecilerin radarında olduğunu belirten Sırma “Zeytinyağının içinden bir miktarını çalıp içerisine diğer yağlar, ayçiçek yağı, koza yağı, palm yağı gibi yağlar koyabiliyor” ifadelerini kullandı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE TEHLİKE BÜYÜK
Süt ve süt ürünlerinde de tehlikenin büyük olduğunu iddia eden Nurten Sırma “Piyasada kesik süt diye tabir edilen aslında bozulmaya yüz tutmuş böyle pıhtı pıhtı olan sütlerin içerisine asitik düzenleyici atılarak taze süt görüntüsü verilip hatta bundan süt ürünleri de yapılabiliyor. Ondan yapılan yoğurdun içine jelatin katılabiliyor. Jelatini yoğunluk versin kıvam arttırsın diye koyuyorlar” dedi.

‘O DÖNEM NE UCUZSA İÇİNE ONU KOYUYORLAR'
Gıda mühendisi Nurten Sırma'ya göre merdiven altı imalathanelerde üretilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri piyasada kol geziyor. Sırma, kayıt dışı kaçak etin sahada dolaşması gibi, güvenilir olmayan koşullarda kesilmesi, hastalıklı olan hayvanların piyasada olması gibi bazı durumların olduğunu belirterek ‘et ürünleri gibi sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin merdiven altına yönelirsek kayıt dışında bu ürünlerin içerisine aslında kanatlı eti kullanmış veya o dönem ne ucuzsa soya kullanabilir, sakatat kullanabilir' şeklinde konuştu.

‘SAHTE BALIN TESPİT EDİLMESİ OLDUKÇA ZOR'
Sahtecilerin çay ve baharata da el attığı belirtiliyor. Hilenin karıştığı bir başka ürünün de bal olduğunu belirten Sırma “Esmer pirinçten elde edilen glikoz şurubu ile bir bal yapılıyor ve bu balın tespit edilmesi laboratuvar koşullarında bile oldukça zor” dedi.
Bakanlık, CHP yandaşı medyanın 'KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği' iddialarını yalanladı: Çarpıtma rakam, fiyasko, utanç vesikası...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Metmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı! 433 terörist öldürüldü...
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Ukrayna harekatı tüm planları alt üst etti
İBB'den bir sorumsuzluk daha! Park çöple doldu
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ni çöp götürüyor!
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu: Mustafa Şen canlı yayında açıkladı!
Fazıl Say'ın İmamoğlu pişmanlığı! éİmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı gazetecinin eşine konser ihaleleri verdiği ortaya çıktı!
DEVA Partisi'nde istifa depremi! Babacan'a en yakın isimlerdendi
SİHA'lara oyuncak demişti! CHP yandaşı Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti
Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor
EastMed darbesi yine Miçotakis: Doğalgazı bizden geçirin
Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek
İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
İYİ Parti'de kavga depremi! Edirne'de il ve ilçe başkanları görevden alındı, teşkilat kapatıldı!
Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli kredi kararı sonrası fırsatçılar fiyatları artırdı
Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Aralarında bebekler de var! Morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Aralarında bebekler de var! Morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...

E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...