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Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti

Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
Ekleme: 10.05.2022 - 16:31 Güncelleme: 10.05.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da ülke genelinde büyük coşku ile kutlandı.

Bayram Türkiye'de olduğu kadar yurt dışındaki Türk okulları ve Türk kuruluşlarında da kutlandı. O ülkelerden biri de Fransa.

Her milli bayramda görmeye alışık olduğumuz ideolojik bağnazlığın bir örneği bu yıl yurt dışından geldi.

ATATÜRK'E SECDE ETTİRDİLER
Fransa'da bir Türk okulunda, okul aile birliği 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı

Görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülerde Türk bayraklarına sarılı çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor.

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
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Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
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