Fazıl Say'ın İmamoğlu pişmanlığı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz gezisi, muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor.Karadeniz gezisinde yanında gazetecilerden Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, büyük tepki gördü.Bu tepkilerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.Say, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?' demişti.Fazıl Say gibi çok sayıda muhalif ünlünün eleştirilerini dile getirmesinin ardından konuya değinen İmamoğlu, 'Vız gelir tırıs gider' ifadesiyle bardağı iyice taşırmıştı.Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı eleştirilerine cevap verdi: Vız gelir tırıs giderİmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası Fazıl Say, Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı.Yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu belirten Say, İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etti.Son yaşanan olaylardan sonra herkes gibi şaşkın olduğunu belirten Say, ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim.'' dedi.Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerimİmamoğlu'nu savunduğu için kamuoyundan af dileyen ünlü piyanistin açıklaması şu şekilde:''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''