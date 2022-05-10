  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahrettin Altun’a hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna iddialarıyla ilgili yaptığı hakaret içerikli sosyal medya paylaşımından dolayı hakkında dava açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Kaftancıoğlu, hakaret etmediğini ve mevcut duruma ilişkin tespitte bulunduğunu söylerken mahkeme davayı erteleme kararı aldı.

Fahrettin Altun’a hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında!
Ekleme: 10.05.2022 - 16:25 Güncelleme: 10.05.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun’a hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı sonrası Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuş, Kaftancıoğlu'na 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 ya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Fahrettin Altun’a hakaret etmişti! Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında!

HAKARET ETTİĞİNİ KABUL ETMEDİ

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasında Canan Kaftancıoğlu, 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Hem partime hem de topluma karşı sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri toplumla paylaşmak ile yükümlüyüm. Katılan tarafa hakaret etmedim, mevcut duruma ilişkin tespit yaptım' diyerek suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

'TEK FİİLDEN BİRÇOK DAVA AÇILDI'

Sanık avukatı tanık dinletmek istediklerini söyleyerek, 'Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında da ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı ayrı dava açılmış oluyor' dedi.

'SANIK LİNÇ VE İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI YAPTI'

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı ise 'Sanığın müvekkil hakkında yapmış olduğu açıklama düşünce özgürlüğünü aşan, hakaret içerikli ifadelerdir. Müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür' sözlerini sarf etti. Duruşma sonu mahkeme, konuya ilişkin görülen diğer dava dosyalarının birer örneklerinin gönderilmesi için mahkemelere müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.
AK Parti'den provokatör Ümit Özdağ'a tepki: Kin ve nefreti tahrik suçudur, faşizm geleneğidir!
Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme!
Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Terör operasyonlarına ayrılan bütçe HDP'li Mithat Sancar'ı rahatsız etti
Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Gezi davasında yeni gelişme! İtirazlar reddedildi
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak
Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren cani İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: Tuvalet terliğine tamam diyecekler
Başsavcılık Kadir Gecesi alkol masasında İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanının serbest bırakılmasına itiraz etti!
Fırsatçıları üzen haber! Bekir Bozdağ duyurdu: Stokçuluğa ağır hapis cezası...
Bakanlık, CHP yandaşı medyanın 'KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği' iddialarını yalanladı: Çarpıtma rakam, fiyasko, utanç vesikası...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!