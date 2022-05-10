Emlak vergisinde geri sayım başladı! Kimlere vergi muafiyetinden faydalanacak?

Milyonlarca konut sahibi için 2022 Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 31 Mayıs'a kadar yapılmayan ödemeler için sonrasındaceza ödemesi söz konusu olacak. Ancak bazı durumlar emlak vergisinde muafiyet imkanı sağlayabiliyor. İşte 5 soruda emlak vergisinde muafiyetşartları...HANGİ MÜLK SAHİPLERİ VERGİ ÖDEMEYECEK?'Sıfır oranlı' emlak vergisi avantajından yararlanabilmek için ilk koşul; mülk sahibinin tek konutu olması ve bu konutun brüt 200 m2'yi aşmaması..Mülk sahibinin (Ev hanımları, işsizler) geliri olmaması da gerekiyor. Emekliler, emekli maaşının dışında başka gelirleri bulunmadığında, brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konutları için vergi avantajından yine yararlanabiliyor. Engelliler, gaziler ve şehit yakınları da, brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konuta tanınan vergi avantajından yararlanabiliyor.Engelliler, gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Engelliler, tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tekkonutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyor.Tek konutu olan engellilerin, kira geliri elde ettiği başkaca işyerleri olsa da, tek konut için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkındanyararlanabiliyorlar.MUAFİYET İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?Sıfır oranlı emlak vergisi koşullarını taşıyan mülk sahiplerinin, avantajdan yararlanmak için ilçe belediyesine formla başvurmaları yeterli. (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No'lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yer almakta.) Belediyeye başvuran vatandaşlardan belediyelerin ayrıca bir belge istenmemesi de gerekiyor, başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt yeterli olacaktır.Belediyeler ilgili gayrimenkule ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar, gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla gayrimenkullerde yoklama ve tespit yapabileceklerdir.