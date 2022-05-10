E-sürücü belgelerinde yeni dönem! Bakan Soylu böyle duyurdu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kullanılacak E-sürücü belgesi ile ilgili detayları açıkladı. Belge E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacak.

Bakan Soylu açıklamasında: 'Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır.' ifadelerini kullandı.