Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek

KOBİ'lerin, üretim ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışına açılması da destekleniyor.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere bu kapsamda 300 bin liraya varan destek sağlıyor.KOBİ'leri yurt dışına açmak ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Yurt Dışı Pazar Destek Programı, sürekli başvuruya açık bulunuyor.YÜZDE 70 GERİ ÖDEMESİZİşletmelerin sadece 1 kez yararlanabildiği programda; proje destek oranı yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli olarak uygulanıyor.Yerli malı belgeli yazılım kullanılması halinde söz konusu kalem için geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ekleniyor.Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması, ihracat yapmış olması (imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu'nda yer alan sektörlerde faaliyet gösterenler hariç), yurt içi marka tescil belgesine sahip olması, proje başvurusunun en az 2 proje gider grubundan (personel, yazılım, teçhizat-donanım ve hizmet) oluşması gerekiyor.KARŞILANAN GİDERLERProje kapsamında personel giderleri 90 bin, teçhizat-donanım giderleri 50 bin, yazılım giderleri 50 bin, hizmet (tanıtım) giderleri 100 bin, hizmet (yurt dışı fuar ve seyahat) giderleri 150 bin, hizmet (test/analiz ve belgelendirme) giderleri 100 bin, diğer hizmet alım giderleri (eğitim/danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, ihracata konu ürününün veya ürün numunesinin nakliye giderleri ve diğer hizmet alımı giderleri) 100 bin liraya kadar karşılanıyor.