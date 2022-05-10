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Beyaz Gazete
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Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla hizmete açılacak.

Ekleme: 10.05.2022 - 11:36 Güncelleme: 10.05.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye’deki ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!

3 Nisan 2017’de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılacak.

Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!

Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize’ye gidecek olan Erdoğan, havalimanının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber yapacak.

Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!

Dünyada sadece 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih belli oldu!
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