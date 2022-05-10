Dünya bunu konuşuyor! Rusya Suriye’den çekiliyor...

'Moscow Times' ve birkaç gün önce de İsrailli 'DebkaFile' haber sitesinde yer alan haberlere göre, birkaç askeri birlik, Suriye'deki üslerden Ukrayna'ya nakledilmek üzere Akdeniz'de bulunan üç havalimanına taşındı. Haberde, Suriye'de terk edilen üslerin İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ve Lübnan Hizbullahı'na devredildiği de aktarıldı. DebkaFile, bu üslerin Hmeymim, Kamışlı, Deyrizor ve T4 olduğunu aktardı.Öte yandan, Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin bir kısmını çekmesi ve Suriye lideri Beşar Esad'ın önceki gün İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile görüşmesi, İsrail'de endişe yarattı. İsrailmedyasında Rus güçlerinin Suriye'deki askeri varlığını ve nüfuzunu azaltmasıyla, İran'ın yerini dolduracağı kaygıları dile getiriliyor.PUTİN: 'ANA VATAN İÇİN SAVAŞIYORUZ'Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerine seslenerek, 'Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz' dedi.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçit töreni düzenlendi. Törene katılan Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz yıl Aralık ayında güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma teklif ettik. Rusya, Batı'yı dürüst bir diyaloga, makul, uzlaşmacı çözümler aramaya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. NATO ülkeleri bizi duymak istemedi. Bu daonların farklı planları olduğunu ortaya koydu. Açıkça, Kırım da dahil olmak üzere tarihi topraklarımızın işgali için Donbass'ta askeri operasyon hazırlıkları devamediyordu. Kiev, nükleer silah üretimi konusundaki arzusunu ilan etti. NATO hemen yanımızda askeri yığılmalara başladı' dedi.'RUSYA SALDIRGANLIĞA KARŞI ÖNLEYİCİ BİR YANIT VERDİ'Ukrayna'ya başlattıkları saldırıların gerekçesinin NATO, Avrupa Birliği ve ABD'nin adımları olduğunu belirten Putin, 'Rusya saldırganlığa karşı önleyici bir yanıt verdi.Zamanında ve doğru bir karardı. Egemen, güçlü, bağımsız bir ülkenin kararıydı. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra üstünlüğünden bahsetmeye başladı ve böylece sadece tüm dünyayı değil hiçbir şeyi fark edemeyen her şeyi kabul etmek zorunda kalan yanındaki uydu ülkeleri deküçük düşürdü. Ama biz farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karakteri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerinden, tümhalklara ve kültürlere saygıdan asla vazgeçemeyiz. Batı ise görünüşe göre bin yıllık değerleri göz ardı etti. Bu tür ahlaki bozulma, İkinci Dünya Savaşı tarihinin alaycıtahribatlarının temeli oldu, Rusofobiyi kışkırttı, hainleri övdü, kurbanlarının anılarıyla alay etti, zaferi kazananların ve acı çekenlerin cesaretini düşürdü.Moskova'daki geçit törenine gelmek isteyen Amerikan gazilerin katılımının yasaklandığını biliyoruz. Müttefik orduların tüm askerlerini Amerikalılar, İngilizler,Fransızlar ve savunmanın diğer askerlerini, Çin'in cesur askerlerini ve partizanlarını, Naziz'mi yenen tüm herkesle gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki Rus askerlerine de seslenen Putin, 'Şimdi askerlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz. Kimse ikincidünya savaşını unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, katillere ve Nazilere yer yok' dedi. Putin açıklamalarının ardından Sovyet ve Rus askerler için 1 dakikalık saygıduruşunda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 bin Rus askeri ve 131 askeri aracın katıldığı geçit törenini izledikten sonra Meçhul Asker anıtına çelenk bıraktı.ZELENSKİY: ŞİMDİ DE KAZANACAĞIZUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Günü için bir mesaj paylaşırken, 'O zaman da kazandık, şimdi de kazanacağız' dedi. 'Çocuklarımızın özgürlüğü içinsavaşıyoruz ve kazanacağız. Atalarımızın 8 milyondan fazla Ukraynalının öldüğü 2. Dünya Savaşı'nda neler yaptığını asla unutmayacağız. Çok yakında Ukrayna'da ikizafer günü olacak ve bazılarının hiç olmayacak' dedi. Zelenskiy, 'topraklarının tek bir karışını dahi vermeyeceklerini' belirtti.