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Dükkanı 11 yıldır aralıksız soyuluyor!

Ağlarını bir depoda stoklayan balıkçının deposu 11 yılda 25 kez soyuldu. 1 milyona yakın zararı olan balıkçı, isyan etti.

Ekleme: 10.05.2022 - 13:46 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Dükkanı 11 yıldır aralıksız soyuluyor!Sinop’ta balıkçılık yapan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, yıllardır hırsızlarla mücadele ediyor.

Elleriyle işlediği ve düzenli olarak bakımlırını yaptığı ağları için depo tutan Taşkın, deposuna giren hırsızlar nedeniyle isyan etti.

2011 yılından bu yana her sene 2-3 kez deposuna girerek ağları çalınan ve başvuruda bulunmadığı yer kalmadığını belirten Taşkın, 11 yılda 25 kez soyuldu.

1 milyondan fazla zararı var
Çalındığını söylediği ürünlerin şimdiki değerlerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirten Taşkın, duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Her soyulduğu tarihi deposunun duvarlarına yazan balıkçı yaşadığı soygunları emniyete, savcılığa, CİMER’e, Sahil Güvenlik ve Su Ürünlerine başvurdu.

"Hepsini alsınlar ben de rahatlayayım"
İddiasına göre hırsızlar tarafından Şubat 2011’de başlayan soygun, Mart 2022’ye kadar sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Taşkın, hırsızlara uyarıda bulunmak için “Sizler çetesiniz, o çete bir gün adliye binasına girecek” gibi sözler yazarak duvarına astı ama nafile. Başına gelen hırsızlıktan ve çözüm bulamamaktan bunalan balıkçı, “Hepsini alsınlar ben de rahatlayayım.” dedi.

"Kamera koydum, polis haftalık bakacağız diyor ama kayıtlar 5 günde siliniyor"
Balıkçı Mertol Taşkın, “2011 yılından 2022 yılına kadar benim mağazama senede 2 veya 3 kere hırsızlar girdi ve dadandı. Şimdiki parayla 1 milyonun üstünde zararım var. Müracaat etmediğim yer kalmadı, hiç de sonuç alamadım. Yapılmış yeni balık ağlarımı, benim ağlarım özeldir, özel dokunmuş ve özel yapılmıştır. Benim kullandığım malzemeyi Sinop’ta hiçbir balıkçı alamaz ve kullanamaz. Kamera koydum, polise gidiyorum bir haftalık kayıtlara bakacağız diyorlar ama kayıtlar da 5 günlük silinip gidiyor, bizim hırsızların yaptığı hırsızlıklar da yanlarına kâr kalıyor. Artık vazgeçtim, bitirsinler de beni de kurtarsınlar.” ifadelerini kullandı.
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