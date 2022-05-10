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Dolar spekülatörleri yine iş başında! Bakanlık harekete geçti...

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz günlerde beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırdı. FED tarafında 22 yıl sonra gelen bu hamle döviz kurlarında küresel çapta hareketliliğe yol açtı. Dolar kurundaki FED kaynaklı yükselişi fırsat bilen spekülatörler ise yeniden sahneye çıkarken, çok sayıda trol hesaptan doların 16.40'a çıkacağına ilişkin benzer paylaşımlar yapılmaya başlandı. Vatandaşı döviz kurları üzerinden paniğe sevk eden bu paylaşımlara yönelik bakanlığın harekete geçmesi bekleniyor.

Ekleme: 10.05.2022 - 13:50 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Dolar spekülatörleri yine iş başında! Bakanlık harekete geçti...
ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor.

Dünya borsalarını ve yatırım araçlarını da etkileyen faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED Mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Buna göre FED politika faizini 0,75-1 aralığına yükseltti.

FED'in faiz kararını açıkladığı metninde enflasyon risklerine karşı dikkatli olunması yönünde vurgu da yapıldı.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile dolar kuru da son bir kaç günde yükseliş eğilimine girdi. Küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14,50-15 aralığını dün ilk kez yukarı yönlü kırdı.

DOLARDA 16.40 SPEKÜLATÖRLERİ DEVREDE

Döviz kurlarında FED kaynaklı ortaya çıkan yükseliş sonrası kur spekülatörleri de yeniden devreye girdi. Sosyal medyada başlatılan trol hareketi ile dolar kurunun 16.40 seviyesine kadar çıkacağına yönelik algı çalışmasına başlatıldı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası çok sayıda trol hesaptan '16.40 bekle bizi geliyoruz' şeklinde paylaşım yapılmaya başlandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇMELİ

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile dizginlenen dolar kurunda ortaya çıkan FED kaynaklı yükselişi bahane ederek, vatandaşı döviz alımı yönünde paniğe sevk edecek paylaşımlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesi bekleniyor.
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