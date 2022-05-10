Dolar spekülatörleri yine iş başında! Bakanlık harekete geçti...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor.Dünya borsalarını ve yatırım araçlarını da etkileyen faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED Mayıs ayı politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Buna göre FED politika faizini 0,75-1 aralığına yükseltti.FED'in faiz kararını açıkladığı metninde enflasyon risklerine karşı dikkatli olunması yönünde vurgu da yapıldı.ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile dolar kuru da son bir kaç günde yükseliş eğilimine girdi. Küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14,50-15 aralığını dün ilk kez yukarı yönlü kırdı.Döviz kurlarında FED kaynaklı ortaya çıkan yükseliş sonrası kur spekülatörleri de yeniden devreye girdi. Sosyal medyada başlatılan trol hareketi ile dolar kurunun 16.40 seviyesine kadar çıkacağına yönelik algı çalışmasına başlatıldı.Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası çok sayıda trol hesaptan '16.40 bekle bizi geliyoruz' şeklinde paylaşım yapılmaya başlandı.Kur korumalı TL mevduat hesapları ile dizginlenen dolar kurunda ortaya çıkan FED kaynaklı yükselişi bahane ederek, vatandaşı döviz alımı yönünde paniğe sevk edecek paylaşımlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesi bekleniyor.