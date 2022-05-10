Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı.BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ CESETBölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.TREN SON ANDA DURDURULDUCesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu.Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıld