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Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 10.05.2022 - 16:16 Güncelleme: 10.05.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı.

Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ CESET
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.

Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!

TREN SON ANDA DURDURULDU
Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu.

Diyarbakır'da ray hattında başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu!

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıld
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