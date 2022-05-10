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Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kapsayıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Ekleme: 10.05.2022 - 12:09 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhuriyet tarihi maalesef darbeciler ve vesayet güçleri gibi pek çok kötü örnekle doludur. Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin, yargı mensubunun hukuk dışında hiçbir süzgeçle değerlendirmesini, karşıma gelmesini istemem. Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır.

FETÖ ihanet çetesinin dehşet verici yapısına hepimiz şahit olduk. Ülkesine, milletine, adalete bağlı yargı mensupları Türkiye'nin FETÖ illetinden kurtulmasına öncülük ettiler. Yargı bağımsızlığı ve tarafısızlığı ilkesiyle de böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

Tamamen demokratik yaklaşımla yeni bir anayasa için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için harekete geçtik. Maalesef bu teşebbüslerimiz muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla akamete uğradı. Milletimizi mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kapsayıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.

Anayasanın ve kanunların değişmesi ne ülkemize mahsustur ne de olumsuz karşılanacak bir durumdur. İhtiyaç duyulan her konuda bu değişikliklerin yapılması normaldir.
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