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Beyaz Gazete
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CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?

CHP MYK’nın en önemli gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışma yaratan Karadeniz turu oldu. Bazı MYK üyeleri, Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmesine ve “Vız gelir tırıs gider” açıklamasına çok sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda gelen eleştirileri not aldı. Kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun kısa zamanda bir programda İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf vererek imaj düzeltme çabası içine girmesi bekleniyor.

Ekleme: 10.05.2022 - 10:46 Güncelleme: 10.05.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı Nagehan
Alçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta 'Vız
gelir, tırıs gider' ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu.
İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.

MYK'DA KRİZ ÇIKTI! ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu
(MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz
turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki
dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisinde
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.


GERGİN HAVADA 3 SAAT İMAMOĞLU TARTIŞMASI
CHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir
araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir
havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bazı MYK üyeleri,
İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu 'Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı' olarak
değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk
Yazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri,
şikayetlerini dile getirdi.

'VIZ GELİR, TIRIS GİDER KAZALAR SİLSİLESİ'
Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı
da eleştirdi. İmamoğlu'nun 'Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet
ediyorum' sözlerini 'Kazalar silsilesi' olarak değerlendiren MYK üyeleri, 'Alçı'nın o
fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler
gözetilmeliydi' dedi.

KILIÇDAROĞLU DİNLEDİ VE NOT ALDI
MYK üyeleri, 'Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar,
seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir' değerlendirmesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı
ve söylenenleri not aldı.

KAFİLENİN MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?
Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile beraberinde götürdüğü gazeteciler için
harcadığı yol ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı da merak konusu oldu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel
masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?' sorusunu 'Üç günlük gezide hiçbir
kamu kaynağı kullanılmamıştır' sözleriyle yanıtladı. Yetkililer, 'Masraflar ne şekilde
karşılandı?' sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

İKİ İSİM KISA ZAMANDA BİRLİKTE FOTOĞRAF VERECEK
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son
vermek istediği ve kısa zamanda bir programda Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf
verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kazlıçeşme İmar Uygulaması'nın Tapu Dağıtım
törenine katılmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü programı uymaması
halinde diğer bir alternatif program ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) 15 Mayıs'ta
İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting olacak. İki ismin burada da bir arada olabileceği
ifade edildi.

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