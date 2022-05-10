CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?

Ramazan Bayramı'nda üç günlük Karadeniz turuna çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekremİmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazeteciler arasında Habertürk Yazarı NagehanAlçı'ya yer vermesi eleştiri konusu olmuştu. İmamoğlu'nun eleştirilere verdiği yanıtta 'Vızgelir, tırıs gider' ifadesini kullanması tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu.İmamoğlu, daha sonra kullandığı bu ifade için özür dilemişti.MYK'DA KRİZ ÇIKTI! ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYETCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu(MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadenizturu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdekidönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu. Bu arada kısa süre içerisindeKılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.GERGİN HAVADA 3 SAAT İMAMOĞLU TARTIŞMASICHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında biraraya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin birhavada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bazı MYK üyeleri,İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu 'Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı' olarakdeğerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. HabertürkYazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri,şikayetlerini dile getirdi.'VIZ GELİR, TIRIS GİDER KAZALAR SİLSİLESİ'Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtıda eleştirdi. İmamoğlu'nun 'Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davetediyorum' sözlerini 'Kazalar silsilesi' olarak değerlendiren MYK üyeleri, 'Alçı'nın ofotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetlergözetilmeliydi' dedi.KILIÇDAROĞLU DİNLEDİ VE NOT ALDIMYK üyeleri, 'Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar,seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir' değerlendirmesinde bulundu.Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadıve söylenenleri not aldı.KAFİLENİN MASRAFLARINI KİM KARŞILADI?Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile beraberinde götürdüğü gazeteciler içinharcadığı yol ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı da merak konusu oldu. İstanbulBüyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otelmasrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?' sorusunu 'Üç günlük gezide hiçbirkamu kaynağı kullanılmamıştır' sözleriyle yanıtladı. Yetkililer, 'Masraflar ne şekildekarşılandı?' sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.İKİ İSİM KISA ZAMANDA BİRLİKTE FOTOĞRAF VERECEKÖte yandan Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir sonvermek istediği ve kısa zamanda bir programda Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir fotoğrafverebileceği belirtildi. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü İstanbul BüyükşehirBelediyesi tarafından düzenlenecek olan Kazlıçeşme İmar Uygulaması'nın Tapu Dağıtımtörenine katılmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü programı uymamasıhalinde diğer bir alternatif program ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) 15 Mayıs'taİstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting olacak. İki ismin burada da bir arada olabileceğiifade edildi.