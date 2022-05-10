CHP'li Ülgür Gökhan'ın da adı karışmıştı! Çanakkale'deki mazot skandalında şok detaylar

Çanakkale'de Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın 2008 yılında sahibi olduğu benzin şirketine haksız kazanç temin ettiği iddiasıyla, suç örgütü kurmak ve yönetmek, zincirleme olarak nitelikli zimmet, görevi kötüye kullanmak, zincirleme olarak özel belgede sahtecilik, zincirleme olarak açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, birden fazla kişiye karşı dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve zincirleme olarak tehdit suçlarından yargılandığı davanın gerekçeli kararı üç buçuk ayın sonunda yazıldı. Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aralarında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da yer aldığı 39 kişinin yargılandığı dava sonrası S.S. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevini halen yürüten Hasan Ateş'in 9 yıl 10 ay, Kooperatif yöneticileri ve o dönem kooperatif başkanı olan Bali Günay'ın 16 yıl 3 ay, yönetici Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE HER ŞEY ORTADAMüşteki, sanık ve tanık beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda; suç süresince sanıkların kullandıkları cep telefonu hatları ile yapılan iletişimlerin tespit edildiği ayrıca kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin teknik araçlarla izlendiği, ses veya görüntü kaydı alınmasına karar verildiği belirtildi. Karar da ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Kontrolörleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Baş kontrol M. A.T.'nin raporuna da yer verildi.HER SATIRI ŞOKE EDİCİ!23/10/2008 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın genişletilmesi istendiği, ayrıca 22/12/2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılarak, söz konusu kooperatifte yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespiti için müfettiş görevlendirilmesi talep edildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda; S.S. 18 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Bali Günay, yönetim kurulu başkan yardımcısı Hasan Ateş, yönetim kurulu üyesi Fettah Acar'ın; üyeleri büyük oranlarda maddi ve manevi zarara uğratdıkları, kooperatif yönetiminin bazı belediye personeli ve kooperatif ile ilgisi bulunmayan şahısları kullanarak üyeleri sindirdikleri, korkuttukları, bir üyeyi ayağından vurdurdukları, bazı üyelerin darp edildiği bazılarına bıçak çekmek, silah göstermek suretiyle amaçlarını gerçekleştirmek için üyeler üzerinde korku ve panik yaratılması gibi olaylara karıştıkları tespit edildiği vurgulandı.BAŞKAN'DAN PETROL ALMAYA ZORLAMIŞLARDönemin Kooperatif Bakanı Bali Günay ve Hasan Ateş'in, kooperatif üyesi olan müşteki mağdurların, Ülgür Gökhan'a ait Lütfü Gökhanoğulları Komandit Şirketine ait akaryakıt istasyonundan piyasa iskonto oranlarının çok altında bir iskonto oranıyla, dolayısıyla piyasanın üstünde bir fiyata, akaryakıt almaları için icbar etmek (istemediği bir şeyi yapmak zorunda bırakmak) suretiyle irtikap suçu işlediğine dair çok kuvvetli delillere ulaşıldığı belirtilen gerekçeli kararda; kontrolör raporlarında da kooperatife ait mal ve paralar üzerinde zincirleme olarak usulsüzlükler ve yolsuzluklar yaptıklarına, sahte evraklar düzenlediklerine, kooperatif mal ve paralarını zimmetlerine geçirdiklerine, bu şekilde kooperatiften haksız menfaat sağladıklarının tespit edildiği kaydedildi.'BU İKİ HIYARI GÖNDER SEN BANA'Sanıkların suçlamaları kabul etmediği aktarılan kararda, iletişim tespit tutanağına göre ise Bali Günay'ın Çanakkale belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi Ülgür Gökhan ile yaptığı sabit görüşmesinin bir kısmında, Ülgür Gökhan'a hitaben 'Zaten Güzelyalı'lıları kendi içimizden ayıracağız' beyanına, Ülgür Gökhan'ın 'ayırın s….gitsinler nereye gidiyorlarsa. Bu iki hıyar gitsin ben aynı şartlarda aynı iskontoyla ben onlara orda verecem benim istasyonuma gelmesinler istiyorum', 'Belediyeye gitsinler tamam mı?. Bunlara benim size verdiğim şartlarda mal verecekler' cevabını verdiği dosyaya yansıdı.'BAŞINDA KAR YAĞDIRIR'Kooperatif yöneticilerinden Fettah Acar ile kooperatif üyesi H.D arasındaki telefon görüşmesinin bir kısmında ise H.D 'başka yerden alınır mı? Yüzdeliğini müzdeliğini yiyim. Koskoca Çanakkale Belediye başkanı. Başındaki adam kar yağdırır senin vs.' beyanında işaret edildiği gibi, üyelerin mevcut durumdan haberdar olmalarına rağmen korkudan itiraz edemedikleri belirtildi.BİR ÖRGÜT YAPISI OLUŞTURMUŞLARYargılama sonucu ulaşılan kanaatin yer verildiği kararda 'soruşturma aşamasında toplanan deliller dikkate alındığında suç işlemek için bir kısım sanıkların ortak hareket ettikleri ve bir örgüt yapısı oluşturdukları kanaatine varılmış ise de yargılama aşamasında alınan ifadeler ve bilirkişi raporları irdelenip iddianameye konu tüm suçlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda başta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçu olmak üzere bir kısım suçların sübuta ermediği anlaşılmıştır.' dendi.TANIK BEYANLARI SUÇUN İŞLENDİĞİNİ DESTEKLEDİKararda müşteki Sanık A.K.'nin duruşmadaki beyanlarına da yer verildi. Sanık A.K'nin' Bali bazen bize mecbur petrolü başkanın istasyonundan alacağız, yoksa bize ceza verir hatlarımızı düşürür şeklinde cevap veriyordu, ancak 2009 yılında müfettiş geldikten sonra iskonto oranının düşük olduğu, birtakım üyeler ile Çanakkale'de bulunan bazı istasyonlardan daha avantajlı iskonto oranı verildi, bu avantajlı iskontodan dolayı yönetim kuruluna dilekçe ile bildirdik, ancak yönetim kurulu başkanı Bali, belediye başkanı ile görüşüp halledeceğini söyledi ancak bu konuda herhangi bir sonuç alınamadı, Bali Günay bize belediye başkanının ortak olduğu petrol istasyonundan akaryakıt almamız zorunlu olduğunu, hatları belediye düzenliyordu nedenle belediyeden almak zorundayız şeklinde bize söylüyordu, kooperatifte havuz olayı olduğu için alınan akaryakıtlar havuzdan ödendiği için başka istasyonlardan alınan mazotlar havuzdan ödenmiyor, cebimizden ödemek zorunda kalıyorduk' dediği kayıtlara geçti.ZİMMET SUÇUNDAN 16 YILGerekçeli kararda, sanık Bali Günay'ın, yargılama sürecine yansıyan herhangi bir pişmanlığı olmadığına kanaat getirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve bu gerekçelerle, zincirleme olacak şekilde zimmet ve zincirleme olacak şekilde nitelikli zimmet suçundan 16 yıl 3 ay, S.S. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevini halen yürüten Hasan Ateş 'e 9 yıl 10 ay, yönetici Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Aynı dava da Belediye Başkanı Ülgür'ün beraat etmesine savcılık itiraz etmişti.