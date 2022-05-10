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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!

CHP'li belediyelerin bir yandan 'çevrecilik' maskesi takarak diğer yandan çevreye verdiği zarar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne denizi kirlettiği gerekçesiyle 131 bin 516 lira ceza uygulandığını bildirdi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
Ekleme: 10.05.2022 - 12:33 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne denizi kirlettiği gerekçesiyle 131 bin 516 lira ceza uygulandığını bildirdi.

'KANALİZASYON ATIK SULARI' İDDİASI
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, yer altından geçerek denize ulaşan bir hattan kanalizasyon atık sularının geldiği yönünde 20 Nisan'da yapılan ihbarlar neticesinde aynı gün ivedilikle olay yerine intikal edildiği belirtildi. Olay yerine gidildiğinde yer altından geçerek deniz ile sonlanan hattan koyu renkli su çıkışı olduğunun gözlendiği ve söz konusu hattın TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen
yağmur suyu hattı olduğunun, TESKİ yetkililerince beyan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar
kaydedildi:

'Bahsi geçen hattın denize boşaldığı noktadan müdürlüğümüz gözetiminde akredite laboratuvar yetkisince, iki anlık atık su numunesi alınmış ve biri şahit numune olarak TESKİ yetkililerine teslim edilmiştir. Bununla beraber, kanal görüntüleme aracı ile yağmur suyu hattı olduğu belirtilen söz konusu kanalın, Ördeklidere Caddesi üzerinde bulunan rögar hattından başlayarak deniz ile sonlanan yaklaşık 250 metre mesafedeki kısmı görüntülenmiş, söz konusu kanala kanalizasyon atık suyu karıştığına dair herhangi bir emareye rastlanılmamıştır.' Alınan numunelerden esas numuneye ait analiz sonuçlarının, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne göre de değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

YÖNETMELİKLERDE BELİRLENEN STANDARTLARA AYKIRI
'2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendinin 6. paragrafı kapsamında TESKİ sorumluluğunda bulunan yeraltı hattından (yağmur suyu kanalı) deşarj edilen atık suların, yönetmeliklerde belirlenen standartlara aykırı olarak alıcı ortama verildiğinin tespit olunması üzerine TESKİ Genel Müdürlüğüne 131 bin 516 lira idari para cezası verilmiştir.

FEKAL BİR KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ
Diğer taraftan, İl Sağlık Müdürlüğünce alınarak Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderilen ve müdürlüğümüze iletilen numunelere ait Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen analiz sonuçlarında, söz konusu atık suda fekal bir kirliliğin olduğu anlaşılmaktadır.'
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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
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