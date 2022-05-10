Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin kripto para birimleri içindeki ağırlığını korurken, küresel ekonomi içindeki yaşanan risklerin etkilerinden eşik değer olarak gösterilen 33 bin doların altına hızla gerileyerek, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi.Bitcoin değerinin düşüş nedenleriKripto para birimi Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artmasından negatif etkilendi.Dünyada riskli varlıklardan kaçış Bitcoin'den uzaklaştırdı.Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması vedolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıkripto paraların değeri azaldı.Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar yoğunlaştı.Merkez Bankalarının özellikle de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması kripto paraları geriletti.Bitcoin'in geleceğine dair yorumlarUzmanlar, kripto para birimi Bitcoin'in yaz aylarında tekrar yükselişe geçeceğini bekliyor.Bitcoin madencilerinin ellerindeki kazançları haziran ayında satışa çıkarmasının bu ivmeyi artıracağı yönündeki beklenti dillendiriliyor.Bitcoin madencileri, her yıl bu yönde hareket ettikleri için bu beklenti piyasalara hakim.Son 24 saatte yüzde 10 eridiBitcoin, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Böylece para biriminin fiyatı, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.Ethereum da düşüşteÖne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi.