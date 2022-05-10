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Biden Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Ekleme: 10.05.2022 - 02:37 Güncelleme: 10.05.2022 - 02:39 / Editör: Ozge Selin
Biden Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı
Joe Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.

Burada yaptığı konuşmada Biden, 'ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir.' ifadesini kullandı.

Yasa 1941'de kullanılmıştı
Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.
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