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Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı
Ekleme: 10.05.2022 - 18:57 Güncelleme: 10.05.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan CumhurbaşkanıTokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Türkiye Kazak kardeşlerimizin ikinci vatanıdır. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz.

Ticaret hacmimiz yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Görüşmemizde Ukrayna'daki son durumu da ele aldık.

İlişkileri çok daha kuvvetlendirecek adımları yeni anlaşmalarla attık.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev''in açıklamaları...

Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zaman gelmemiştir. Bugün çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Kardeş ülkeleriz.

Erdoğan vizyon sahibi bir lider.


KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

Başkan Erdoğan, Kazak mevkidaşı Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Tokayev, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tokayev, merdivende Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
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