Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine asılsız iddialarla algı oluşturmaktan vazgeçmiyor. Bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getirmediği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nu arşiv yalanladı. Oysa Başkan Erdoğan daha 22 Eylül'de BM kürsüsünden seslenmiş ve dünyaya göç konusunda harekete geçilmesi uyarısında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları gündeme getirerek algı oluşturma çabası yine duvara tosladı. Partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna yer veren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı'nın göz göre göre söylediği bu asılsız sözler ise 22 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden uluslararası topluma seslendiği görüntüleri akıllara getirdi.Erdoğan 22 Eylül 2021'de BM kürsüsünden göç resti çektiği ülkelere hareketee geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.





'GÜNDEME GETİRMEDİN' DEDİ AMA...



Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. Hatta Başkan Erdoğan'ın Batı'dan çekindiğini savundu.





GERÇEKLER KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİNDEN EPEY FARKLI



Ancak gerçekler, ana muhalefet liderinin anlattığı gibi değildi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.



Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu | Video





BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI GÖRMEDİ

Kılıçdaroğlu, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmayı görmezden geldi.