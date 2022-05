Bakanlık'tan

Haberde yer alan 'milletin cebinden 37,5 milyar dolar daha fazla çıkacağı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığına işaret edilerek, çok yüksek garanti bedelleri ödendiği iddiasının da hakikat dışı olduğu kaydedildi.Haberde atıf yapılan projelerin işletme yılları boyunca bahsedilen iş ve işlemler için belirlenen yaklaşık maliyetlerin 4 milyar 173 milyon 586 bin 995 dolar altında bedelle kamuya kazandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Bu da demektir ki, CHP milletvekili ile onun peşine takılanlar, kocaman bir yalanla her zaman olduğu gibi milleti kandırmaya, hizmetlerimizi karalamaya çalışmaktadırlar. Verdikleri rakamlar eksik, Sayıştay raporuna dayandırmaları tam bir fiyasko. Çarpıtılmış rakamlar ile devletin iki kurumunu birbiriyle çelişiyormuş gibi göstermeleri ise bir utanç vesikasıdır. Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak muhalefet yapıyormuş gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten.'Ulaştırma sektöründe havalimanları, limanlar, 1250 kilometre otoyol altyapısının 37,5 milyar dolarlık Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) projeleri ile yapıldığı, gayrisafi yurt içi hasılaya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar, istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlandığı ifade edildi. Bu projeler sayesinde ayrıca yıllık toplamda 2,97 milyar dolar tasarruf sağlandığı vurgulandı.KÖİ projelerinin yatırım bedelleri ile sağladıkları fayda arasında ekonomi ve milletin yararına 'dev bir uçurum' olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Hatırlanacağı gibi her yatırıma itiraz eden zihniyet, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'ne de İstanbul Havalimanı'na da itiraz etmişti. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün verilen garanti rakamları yüzde 80'lere ulaştı. Pandemi olmasaydı garanti karşılama oranı daha bu yıldan sağlanacaktı. 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Böylece, garanti karşılama oranı sağlanmış, hatta yüzde 20 oranla üzerine de çıkılmıştır. Otoyolun kalanı için de yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu fizibiliteleri biz 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını, ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Aynı planlamanın 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de vücut bulacağına çok yakın tarihte hep birlikte şahit olacağız. Çünkü biz, memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz.'