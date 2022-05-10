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Bakan Nebati duyurdu! İşte konut kredisi kampanyasının detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutu alacak vatandaşlara çok uygun maliyetli kredi imkanı sunduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 10.05.2022 - 11:31 Güncelleme: 10.05.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati duyurdu! İşte konut kredisi kampanyasının detayları...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut-alım satımındaki dev kredi desteğinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyası için altın ve döviz detayına da vurgu yaptı. İşte Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar:

Birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise "Liralaşma stratejimizi" destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50'si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH'ın yahut hurda altının TCMB'ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır.

Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.


İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÖZEL KREDİ GARANTİ PAKETİ

Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'ni devreye alıyoruz.

Böylelikle, 01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari %40'ı tamamlanmış ve %50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır.

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