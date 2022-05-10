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AVRUPA Yunanistan Dedeağaç'taki ABD varlığından memnun: 10 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz

Yunanistan hükümeti, ülkelerini bir askeri üsse çeviren ABD'nin, Dedeağaç'taki varlığından memnun olduklarını açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin bölgedeki varlığının 'ulusal çıkarları' için önemli olduğunu vurgulayıp, "Anlaşmayı 10 yıl olarak uzatmayı düşünüyoruz." dedi.

Ekleme: 10.05.2022 - 21:34 Güncelleme: 10.05.2022 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, değiştirilen yeni Yunan-Amerikan savunma anlaşmasının Yunanistan'ın ulusal çıkarları için önemini vurguladı.

Parlamentoda konuşma yapan Dendias, ABD ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşmasının bir yıldan 5 yıla çıkarılmasının hükümetin bir seçimi olduğunu ve ulusal çıkarlara uygun olduğu için anlaşmanın yenilendiğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ŞİKAYET ETTİĞİ İLK ŞEY DEDEAĞAÇ, O NEDENLE ABD VARLIĞINI İSTİYORUZ'
Dendias konuşmasının devamında ise, 'Aslında hükümetimiz bu savunma anlaşmasının on yıl olarak düzenlenmesini düşünüyordu. Ülkemizde Amerikan askeri varlığını istiyoruz, üsleri buraya getirme isteğinde olduğumuzu saklamadık. Amerikan askeri varlığını Dedeağaç'ta ve Giannouli kampında da olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a ilk şikayet ettiği şey neydi? Onu rahatsız eden ve bunu kamuoyuna açıklayan ilk şey neydi? Aynen öyle' ifadelerini kullandı.

Dendias konuşmasında muhalefeti de sert bir şekilde eleştirerek, eylemsizliğin ve devekuşu gibi hareket etmenin vatanseverlik olmadığını belirterek 'Yunanistan bu anlaşmayı daha da uzatmalı. Ufkumuzu genişletmek için daha güvenli olabilmemiz için içeride güvende hissetmek için bu anlaşmalar bir araçtır. Bizi güçlendirmek yerine zayıflatan ve sınırlayan fobik sendromlara geri dönmemeliyiz' dedi.

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