Aralarında bebekler de var! Morgda yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Mark B. Allen Morg ve Kremasyon Hizmetleri uzun yıllar boyunca ABD'nin Los Angeles şehrinde cenaze sahipleri için defin ve cenaze hizmetleri sunan bir kurumdu. Başlarda diğer sıradan cenaze evlerinden hiçbir farkı yoktu. Ancak yıllar içinde bazı şikâyetler gelmeye başladı. Cenaze görevlisi Mark B. Allen hakkında cenaze sahipleri tarafından yapılan suçlamalar ise kan donduracak cinstendi. Yapılan araştırmalar sonucunda cenaze görevlisi Mark B. Allen'in naaşları düzgün bir şekilde korumadığı hatta gömmediği fark edildi. Öyle ki aralarında bebeklerin de bulunduğu 11 kişinin cesedi cenaze evinde çürümüş halde bulundu.HER TARAFINI SİNEKLER SARMIŞTICenaze evinde yaşanan bu korkunç olay Devlet Mezarlık ve Cenaze Bürosu tarafından da incelendi. Yetkililer tarafından ziyaret edilen cenaze evinin morgunda sıcaklık 60 dereceye kadar çıkmıştı. Üstelik olay yerini inceleyen yetkilinin aktardığı bilgilere göre, buram buram çürümüş ceset kokusu yükselen morgun her tarafını sinekler de sarmıştı. Mark B. Allen cenaze evinde yaşananların gün yüzüne çıkmasının ardından şehir Savcısı Mike Feuer yaptığı açıklamada, 'Bu inanılmaz üzücü ve şok edici durumda, aileler adına adaleti sağlamak için savaşıyoruz. Küçük çocuklar da dahil olmak üzere 11 kişi öldü ve cesetleri gömülmek yerine burada çürümeye bırakıldı. Buradaki kişilerin ölümleri zaten bir trajedi ancak bu korkunç derecede kötü muamele daha da büyük bir trajedi' dedi.Kendi adını taşıyan cenaze evinin sahibi Mark B. Allen'ın bu canice hareketi neden yaptığını hâlâ bilinmiyor. 22 ayrı suçtan yargılanan Allen'ın Kaliforniya sağlık ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği için 11 yıl hapis ve 110 bin ABD doları (yaklaşık 1 milyon 656 bin TL) para cezasına çarptırılması gündemde.20 YIL ÖNCE DE SKANDAL YAŞANDICenaze evi düzenlemelerinin eyaletten eyalete farklılık gösterdiği ABD'de yaşanan bu olay ilk değil. Naaşları uygun koşullarda muhafaza etmeyen, gömmeyen ya da gömülmesini geciktiren cenaze evleriyle ilgili haberler sık sık haber olarak gündeme geliyor. Hatta bu konuda görülen davaların detayları da gazete manşetlerine taşınıyor. Yine ABD'de 2002 yılında bir cenaze evinde 330'dan fazla naaş çürümeye bırakılmış ve bu olay ülkede günlerce konuşulmuştu.