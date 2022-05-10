AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!

AK Parti'den Temmuz ayında ücretlerde iyileştirme yapıalcağıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında 'Temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ifade etmek isterim' ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu 'Türkiye Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün dünyanın içerisinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle üzerine düşen sıkıntıları görmektedir. İktidarımız bu sıkıntıların aşılmasıyla ilgili her yeni paketi kamuoyuyla paylaşmaktadır. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın durumunu iyileştireceğimizin bilinmesini isterim. Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim.' ifadelerini kullandı.