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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel alımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alınacak 4 bin 175 sözleşmeli personel pozisyonu için KPSS sıralamasına göre tüm adayların sözlü sınava çağrıldığını duyurdu.

Ekleme: 10.05.2022 - 12:35 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel alımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre tüm adayların sözlü sınava çağırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 bin 980 sözleşmeli personel alınacağının duyurulduğunu, bu sayıdan 1805'inin özel mesleki nitelik gerektirmeyen kadrolar olup,
buralara sözlü sınav olmaksızın KPSS ile doğrudan yerleştirme yapıldığı belirtildi. Geriye kalan 4 bin 175 sözleşmeli pozisyonun ise özel nitelik ve değerlendirme
gerektirdiğinden bu kadrolar için sözlü sınav yapılacağı 6 Ocak 2022'de ilan edildiği ifade edilirken, "10-20 Ocak 2022 tarihlerinde başvurular alınmış, 2 Mart 2022-12 Nisan
2022 tarihleri arasında ise Ankara'da Bakanlığımız merkez binalarında 8 ayrı komisyon tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilmiştir." denildi.

Komisyon üyelerinin tamamının Bakanlıkta yönetici pozisyonlarında görev yapan daire başkanı ve üstü kadrolarda bulunan kişilerden oluştuğu vurgulanan açıklamada, komisyonların sözlü sınavları tamamlamasının ardından 6 Mayıs 2022'de sonuçların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi internet sitesi üzerinden adaylara bildirildiği
hatırlatıldı.

Alım yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre toplam 12 bin 525 adayın sözlü sınava çağırıldığı bildirilen açıklamada, adayların tamamının KPSS sıralaması ile sözlü sınava girmeye hak kazandığı dile getirildi. KPSS'nin, değerlendirme açısından önemli kıstaslardan biri olmakla birlikte, ilgili mevzuata
göre tek kıstas olmadığı ifade edilen açıklamada, "Özellikle Bakanlığımızın hizmet alanları değerlendirildiğinde genel bir seçme sınavı sonucuna göre atama yapmak,
yalnız çalışma arkadaşlarımız için değil hizmet verdiğimiz 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için doğru ve hakkaniyetli olamaz. Bunu en iyi sosyal
hizmet ve benzeri alanlarda eğitim almış adaylar bilir." değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kadın konukevlerinde çok zor bir süreçten geçen
kadınların, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakımı sağlanan ağır engellilerin, çocuk evlerinde devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın maddi
ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak vicdani bir sorumluluk gerektirdiği gibi özel nitelik de gerektirmektedir. Bu sebeple sözlü sınavda mevzuat ve teknik alan
bilgisi sorularının yanı sıra 'çerçeve soru' olarak adlandırdığımız, adayın Bakanlığımızın hizmet sunumu esnasında sürekli karşılaşacağı kriz durumlarında tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular da sorulmuştur.

Toplumumuzun dezavantajlı ve kırılgan gruplarına hizmet veren bir Bakanlık olarak, üstlendiğimiz görevlerin gerektirdiği hassasiyet sebebiyle yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken sadece KPSS puanını baz aldığımızda oluşabilecek mağduriyet hem Bakanlığımızı hem de vatandaşlarımızı zor duruma sokabilme riski taşımaktadır. Adayların tamamının KPSS ile ön elemeyi geçerek sözlü sınava katıldığı değerlendirildiğinde, bugün sınav sonuçları hakkında gösterilen tavır kazanan adayları haksızca töhmet altında bırakır hale gelmiştir. Bu sebeplerle hassas bir süreç yürütmek zorunda olduğumuzu, kişilerin hem bilgilerini, hem de sosyal hizmet yaklaşımlarını önceleyerek değerlendirme yaptığımızı kamuoyunun
takdirine sunarız."

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