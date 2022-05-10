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Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

Uzmanlar, sıklıkla doğru ağrı kesici kullanımının önemine dair uzun zamandır önemli uyarılarda bulunuyor. Fakat yeterince önemsenmeyen bu uyarıların nelere sebep olabileceğine dair sadece 23 yaşındaki genç bir kadın büyük bir dehşet yaşadı. Sürekli kullandığı ağrı kesiciler nedeniyle dişlerini kaybetti.

Ekleme: 10.05.2022 - 12:28 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı
23 yaşındaki Caymi Studnicka, dokuz yaşındayken yaşadığı ayak bileği kırılması sorununun ardından opioid içeren ağrı kesici hapları sıklıkla kullanmaya başladı ve neredeyse on yıl boyunca ağrı kesici bağımlılığı altında bir hayat yaşadı.

18 yaşında rehabilitasyona gitmeye karar verdikten sonra ise bağımlılığını yendi fakat, dişleri büyük oranda hasar görmesi nedeniyle dökülmeye başladı.

'DİŞLERİNİN TAMAMINI KAYBETTİ'

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan genç kadın, çürüyen ve dökülmeye başlayan dişlerinin tamamını çektirmek zorunda kaldı.

2018 yılında düşen ilk dişinin ardından çok korktuğunu söyleyen Studnicka, bir yıl içinde dişlerin hızla çürümeye ve kırılmaya başladığını anlattı. Dişlerin her noktasında ortaya çıkan siyah çürük lekelerinin ardından diş hekimi genç kadına, yaşadığı diş kaybının ağrı kesicilerden kaynaklandığını belirtti.

Çocukken ağrıyla baş etme konusunda kendi acısını yönetmesine izin verilmediğini anlatan Studnicka, kırılgan kemikleri olduğunu ve yaşadığı ilk kırılmadan sonra, ağrı kesicileri almaya devam ettiğini anlattı.

'TAKMA DİŞLERLE YENİ HAYATINA ADIM ATIYOR'

15 yaşından bu yana her üç ila dört saate bir ağrı kesici almadan bir gününü bile geçiremediğini anlayan Studnicka, bağımlı olduğunu fark ettiğini belirtti. Yaşadığı süreçte almadığı zamanlarda şiddetli yoksunluk belirtileri gösteren genç kadın, bu bağımlılıktan kurtulmak için 18 yaşında rehabilitasyon merkezinde üç ay geçirdi.

Bir yıl sonra ise sık sık yemek yiyememesine neden olan diş sorunları ortaya çıkmıştı. Bu durumda engellemek için yapacak hiçbir şey kalmadığını, ekmek yerken bir dişlerinin kırılmasına neden oluyordu. Bu nedenle çok fazla kilo vermeye başlayan genç kadın, aynı zamanda görünümünde de büyük bir değişimle karşılaşmaya başladı. Tekrarlayan diş apseleri ise daha büyük ağrı sorunlarıyla karşılaşmasına neden oluyordu. Bu nedenle vücuduna almak zorunda kaldığı antibiyotikler nedeniyle bir ay boyunca da hastanede kalması gerekti.

Hayatını değiştirmek için ise yapabildiği tek şey takma dişlere dönmekti. Büyük bir çaba göstererek bu sürece başlayan genç kadın, çevresindekilerin de desteği ile birlikte yeni dişlerine dönüş yaptı. Üstelik sosyal medyadan da aldığı desteklerle birlikte artık daha iyi bir hayat yaşamayı umut ediyor.
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