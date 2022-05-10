0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut alım-satımı için 3 yeni uygulama ve kampanyayı açıkladı: "İlk Evim Konut Finansman", "Genişletilmiş Konut Finansman" ve "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ev almak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeleri açıkladı.
İLK KONUTA YÜZDE 0,99 FAİZLİ KREDİ
Yeni kampanya ile ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el alacakları konutlarda 10 yıla kadar aylık 0,99 faizli kredi kullanabilecekler.
YARISI DOLARDAN VE ALTINDAN: YÜZDE 0,89 FAİZLİ KREDİ
Buna kampanyaya ek olarak açıklanan ikinci pakete göre Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek.
İŞTE DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ İLE ÖDENECEK TAKSİTLER
Yüzde 0,99 faizli kredi;
400 bin /120 ay: 5,711 TL/ Toplam= 685,334,90 TL
500 bin/120 ay: 7,138 TL / Toplam= 856,668 TL
600 bin/120 ay: 8,566 TL / Toplam= 1,028,920 TL
700 bin/120 ay: 9,994 TL / Toplam= 1,199,336 TL
800 bin /120 ay: 11,422 TL / Toplam= 1,370,669 TL
900 bin/120 ay: 12,850 TL / Toplam= 1,542,003 TL
1 milyon /120 ay: 14,277 / Toplam= 1,713,337 TL
0,89 faizli kredi;
400 bin/120 ay: 5,437 TL / Toplam= 652,440 TL
500 bin /120 ay: 6,797 TL/ Toplam= 815,640 TL
600 bin/120 ay: 8,156 TL / Toplam= 978,720 TL
700 bin/120 ay: 9,516 TL / Toplam= 1,141,920 TL
800 bin/120 ay: 10,875 TL /Toplam= 1,305,000 TL
900 bin/120 ay: 12,235 TL / Toplam= 1,468,200 TL
1 milyon/120 ay: 13594 TL / Toplam= 1,631,280 TL