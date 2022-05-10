0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ev almak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeleri açıkladı.Yeni kampanya ile ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el alacakları konutlarda 10 yıla kadar aylık 0,99 faizli kredi kullanabilecekler.Buna kampanyaya ek olarak açıklanan ikinci pakete göre Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek.Yüzde 0,99 faizli kredi;400 bin /120 ay: 5,711 TL/ Toplam= 685,334,90 TL500 bin/120 ay: 7,138 TL / Toplam= 856,668 TL600 bin/120 ay: 8,566 TL / Toplam= 1,028,920 TL700 bin/120 ay: 9,994 TL / Toplam= 1,199,336 TL800 bin /120 ay: 11,422 TL / Toplam= 1,370,669 TL900 bin/120 ay: 12,850 TL / Toplam= 1,542,003 TL1 milyon /120 ay: 14,277 / Toplam= 1,713,337 TL0,89 faizli kredi;400 bin/120 ay: 5,437 TL / Toplam= 652,440 TL500 bin /120 ay: 6,797 TL/ Toplam= 815,640 TL600 bin/120 ay: 8,156 TL / Toplam= 978,720 TL700 bin/120 ay: 9,516 TL / Toplam= 1,141,920 TL800 bin/120 ay: 10,875 TL /Toplam= 1,305,000 TL900 bin/120 ay: 12,235 TL / Toplam= 1,468,200 TL1 milyon/120 ay: 13594 TL / Toplam= 1,631,280 TL