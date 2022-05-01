Mayıs 2022 Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell zorlu sınavda: ‘Resesyon’ mu ‘Enflasyon’ mu?

Mayıs ayı Fed faiz kararı belli oluyor. Özellikle faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındırdığından faiz kararı kadar piyasalarda etkili olacak.ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4 Mayıs akşamı Fed faiz kararı açıklamasında bulunacak. Faiz kararı sonrası Powell kameralar karşısına geçerek piyasaların merakla beklediği mesajlarını paylaşacak.Fed 2021 yılının son çeyreğinde parasal sıkılaşma adımlarına varlık alımlarını azaltarak paylaşmıştı. Bununla beraber Fed yeni yılla beraber daha da şahin açıklamalarla piyasayı regüle etmeye başladı.Sıkı para politikasının ilk adımı varlık alımlarını azaltıp sonlandırmak olurken, şimdi ki adımlar ise faiz artırımları olarak dikkat çekiyor. Gelen açıklamalara göre bundan sonraki hamleler ise bilanço küçültme olarak devam edecek. Özellikle yılın ikinci yarısıyla beraber bilanço küçültme adımlarının hızlanması bekleniyor.Fed piyasa beklentileri doğrultusunda Mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti.ABD'de enflasyonun yüzde 8,5 ile son 41 yılın rekorunu kırması, Fed'in faiz oranlarının nötr aralık olarak tabir edilen yüzde 2,5 düzeyine hızla çıkabileceği beklentisini oluşturmuştu.Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme verisi endişe yarattı. 2021 yılında yüzde 5,7 ile 38 yılın en yüksek büyümesini yakalayan ABD ekonomisi 2022'in ilk çeyreğinde beklentilerin aksine, sürpriz bir şekilde yüzde 1,4 daraldı.Tam parasal sıkılaşmanın güçleneceği dönemde, ABD ekonomisinin beklentilerin aksine küçülmesi, resesyon, yani durgunluk endişesi yarattı.Bu durum stagflasyon, yani hem enflasyon hem de resesyon durumunun aynı anda görülme riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.Mayıs Fed faiz kararı için piyasa beklentisi 50 baz puan faiz artırımı şeklinde oluştu. Fed'in faiz aralığını 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekmesi bekleniyor.Mayıs ayı Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell zorlu sınavda: ‘Resesyon' mu ‘Enflasyon' mu?Fed'in bir sonraki 2 toplantısında ise 75'er baz puan artışların yaşanma olasılığı büyüme verisi öncesi oldukça güçlüydü. Ancak beklentilerin aksine gelen büyüme verisi sonrası 'Resesyon' endişeleri ve sonrasında 'Stagflasyon' ile yeni bir kriz oluşabileceği söylemleri giderek artıyor.Bu durum Fed'in agresif faiz artırımları konusunda elini kolunu bağlayan yegane unsur olarak göze çarpıyor.Faiz artırımlarının güçlenmesi ve yeni sıkı para politikası adımları demek, ekonomik aktivitenin yavaşlamasıyla, büyümenin daha da olumsuz etkilenmesi demek. Yani resesyon adım adım gelmesi demek.Şimdi tüm gözler hafta içi ABD'de açıklanacak faiz kararında ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönemin para politikasına ilişkin vereceği mesajlarda olacak.