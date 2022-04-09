Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunanistan Parlamentosu'nda telekonferans aracılığıyla konuşma yaptı. Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, Rusya Ukrayna savaşında diplomasi trafiğini yürüten ve barış görüşmelerine ön ayak olan Türkiye'yi gözardı ederek küstah açıklamalarda bulundu.TÜRKLERİ KATLEDEN ÖRGÜTE ÖVGÜLERUkrayna'nın Mariupol kentinde yaşananlara ilişkin konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın, Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti.Savaşın ülkesindeki yıkımından bahseden Zelenskiy, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında, 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetine övgüler yağdırdı.Osmanlı İmparatorluğu'na isyan ederek, Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden örgüt Filiki Eterya'yı anan Zelenskiy, küstah ifadeler kullandı."YENİDEN KURULSUN" ÇAĞRISIZelenskiy, Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde yaşayan Rumların 19. yüzyılda bağımsız bir Yunanistan için kurduğu oluşuma atıfla, "Filiki Eterya (Dostluk Cemiyeti) burada kuruldu ve büyük öneme sahip. Yeni bir Dostluk Cemiyeti, Yunanistan'da kurulup, Ukrayna'yı ve Ukrayna'daki Helenizmi kurtarmak için mücadele edebilir diye düşünüyorum. Mariupol ve Odessa'nın hemen yardım ve desteğe ihtiyacı var. İnsanlar ağır yaralı, bu toplumlar büyük bir kıyımdan geçti. Ruslar, kara, deniz ve hava güçleri ile saldırıyor ama eminim ki Yunanistan'ın fiili yardımıyla, kazanabiliriz." dedi."Sizin devrimcileriniz 'Ya Özgürlük ya ölüm' diyorlardı." ifadesiyle Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesindeki sloganını hatırlatan Zelenskiy, "Bugün biz de aynısını söylüyoruz. Ukrayna'nın mahvolmasını isteyen bir niyetle karşı karşıyayız ve buna karşı 'Ya özgürlük ya ölüm' diyoruz." şeklinde konuştu.Zelenskiy tarafından 'Filiki Eterya' cemiyetine düzülen övgülerse, Yunan vekiller tarafından ayakta alkışlandı.FİLİKİ ETERYA ÖRGÜTÜ1814'te kurulan Filiki Eterya, İstanbul ve Batı Anadolu'yu ele geçirerek "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmek isteyen bir örgüttü. Filiki Eterya önderliğinde örgütlenler, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti ve Ağustos 1821'de, Yunanistan'ın Mora Yardımadası'nda bulunan Navarin şehrini ele geçirdi.Cemiyet üyeleri, burada yaşayan Türklerle anlaşma yaptı ve Türklerin mülklerini terk ederlerse, şehirden güvenle ayrılabileceklerinin sözünü verdi.Ne var ki, Türk halkının anlaşmaya uyarak mülklerini Yunanlara vermesi sonucu Filiki Eterya örgütünün üyeleri anlaşmaya ihanet etti ve Türkleri katletmeye başladı. Türklerin katledildiği korkunç olaylarda kadınlar, çocuklar ve bebekler de hedef alındı.23 Eylül 1821'de Yunan güçlerinin eline geçen Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe şehrinde de Türk katliamları yaşandı. Şehirdeki 20 bin Türk ve binlerce Arnavut kökenli Müslüman, vahşice katledildi.Mora Yarımadası'nda, Filiki Eterya örgütü ve Yunan güçlerinin katliamlarından önce 80 bin Türk yaşıyordu. Katliamların ardından 40 bin kadar Türk'ün hayatını kaybettiği biliniyor.