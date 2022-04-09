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Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!

Türkiye, doğal gaz arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçti. Karadeniz'de yoğunlaşan Türkiye dün yapılan törenle Yavuz Sondaj Gemisi'ni de bölgeye gönderdi. Böylece, Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri Karadeniz'de ilk kez aynı anda göreve başlamış oldu. Bu adım dünya ve Yunan basınında da geniş yer buldu.

Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
Ekleme: 9.04.2022 - 10:53 Güncelleme: 9.04.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
Kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı'ndan uğurlanan Yavuz Sondaj Gemisi, dün yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün yapılan törende Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarına değindi. Yunan Basını da Bakan Dönmez'in ifadelerine dikkat çekti.


Proto Thema'nın "Türkiye: Doğu Akdeniz'de doğalgazda önemli gelişmeler" başlıklı haberinde, Dönmez'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi de içeren çözüm konusunda artan istek olduğunu söylediği belirtildi.

"Önümüzdeki günlerde sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğalgazla ilgili önemli gelişmeler olacak" diyen Dönmez'in, ülke olarak doğalgaz alternatiflerini artırmak için yeni ülkeler ve güzergahlar seçmekten yana olduklarını dile getirdiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu durum hakkında, "Hem bizim hem de Avrupa için arz güvenliği açısından önemli" şeklindeki ifadeye yer verildi.

Ethnos gazetesi de gelişmeyi okurlarına aktarırken, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanacağını yazdı.

Bakan Dönmez'in "Bu bağlamda karşılıklı haklarımıza saygı duyarak Doğu Akdeniz'i yeni ve güvenli bir enerji tedarik rotası haline getirebiliriz." açıklamasına yer verildi.


İSTİKRAR VE BARIŞ VURGUSU

Öte yandan Neakriti gazetesi, Türkiye'nin "istikrar ve barışı teşvik eden ve uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde yürütülen her projede yer alacağı" şeklindeki mesajını okurlarıyla paylaştı.

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