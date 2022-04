THY’den 293 bin ağaç dikilmesine eş değer yakıt tasarrufu

Türk Hava Yolları (THY) geçen yıl 292 bin ağaç dikilmesine eş değer olarak ifade edilen 37 bin 82 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 116 bin 809 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engelledi.

THY, insan, dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu olmak üzere dört odak noktada gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 2021 yılında on binlerce ağacın kesilmesini, yüzbinlerce metreküp suyun kirlenmesini önledi.



Hava kargodan ikram hizmetlerine, uçak bakım onarımdan havalimanı yer hizmetlerine kadar faaliyet gösterdiği her alanda dünyanın karşılaştığı çevre sorunlarıyla mücadele eden THY, 2 Şubat 2022'de İstanbul Havalimanı'ndan Paris'e yaptığı uçuşunda sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmıştı.



THY, haftada bir gün Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımını arttırarak farklı uçuş noktalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyor.



ÇEVRE İÇİN UÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat çevreci operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada 128 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olduklarını ifade ederek kendine has özellikleri bulunan coğrafyalarının geleceğini korumanın THY için çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Bolat " Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için koruyoruz. THY, gökyüzünün mavisinde yeryüzünün yeşili için uçmaya devam edecek" dedi.



THY'nin sürdürülebilir operasyonlarından bazıları şu şekilde:



SU İHTİYACININ YÜZDE 54'Ü YAĞMURDAN KARŞILANDI



THY Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürerek 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık yüzde 54'ü yağmur suyundan karşıladı. Faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eş 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önleyen THY Teknik A.Ş bunun yanında 632 ton tehlikesiz atığı geri dönüştürerek 6 bin 710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımı ile de 39 bin 119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti.



TURKİSH CARGO'DAN UGANDA PROJESİNE DESTEK



Uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan projelere destekleyen THY'nin hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo ise Küresel Ticareti Kolaylaştırma İttifakı'nın Uganda Projesi'ne verdiği destekle ülkedeki hava kargo sektörünün dijitalleşme ve kapasite gelişimine katkıda bulunmayı planlıyor.



309 ELEKTİRİKLİ ARAÇ İLE ÇEVRECİ OPERASYONLARA KATKI



THY'nin yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS) İstanbul ve Anadolu'daki 9 havalimanında sahip olduğu 309 elektrikli çevreci operasyonlara katkı sağlarken iş süreçlerinde sıfır atık hedefiyle yaptığı çalışmalarda geçen yıl İstanbul'daki havalimanlarında 2 bin 152 ton tehlikeli, 294 ton tehlikesiz atığın ayrıştırmasını sağlayarak doğaya karışmasını engelledi.



293 BİN AĞAÇ DİKİLMESİNE EŞ DEĞER YAKIT TASARRUFU



THY'nin çevreci operasyonlarında en önemli kazanç yakıt tasarruf uygulamaları. Uçuş operasyonlarındaki tek motor taksi usulleri, rota optimizasyonları ve uçuş ağırlık merkezi planlamaları gibi süreçlerin verimli bir şekilde operasyona dahil edilmesiyle 2021 yılında 37 bin 82 ton yakıt tasarrufu sağlandı, 116 bin 809 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engellendi. Bu yakıt tasarrufu bir yılda 292 bin ağaç dikilmesine, geniş gövdeli uçaklar ile İstanbul-New York arası 473 sefere eş değer.