  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Skandal görüntü sonrası harekete geçildi: Türk şoförü tokatlayan Bulgar polis açığa alındı

Bulgaristan'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan'ı hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi.

Skandal görüntü sonrası harekete geçildi: Türk şoförü tokatlayan Bulgar polis açığa alındı
Ekleme: 9.04.2022 - 11:09 Güncelleme: 9.04.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Skandal görüntü sonrası harekete geçildi: Türk şoförü tokatlayan Bulgar polis açığa alındı
Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu.

Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi.

Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan’a tokat attı. O anlar, Kazan’ın kullandığı TIR’ın güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuya ilişkin haberi ve Muhsin Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması için yazı gönderdi.

Bunun üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı.

Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.

Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi.

Sofya Emniyet Müdürlüğü'nde Türkçe bilen bir görevlinin kendisini telefonla aradığını söyleyen Kazan, "Bana tokat atan polis ile yanındaki polis hakkında soruşturma açtıklarını ve açığa aldıklarını söylediler. İfademe başvurmak üzere beni Sofya'ya davet ettiler. Ben İstanbul'da bulunduğumu ve hafta içinde yeni yükle Almanya'ya yola çıkacağımı ve Sofya'ya uğrayıp ifademi vereceğimi söyledim kendilerine. Ayrıca olaydan dolayı psikolojimin bozulduğunu ve Bulgaristan'dan geçmeye korktuğumu kendilerine ilettim. Aynı olayın başıma yeniden gelebileceğimi anlatıp, tedirgin olduğumu anlattım. Bana, 'Hiç merak etmeyin, Sofya sınırlarına girince bizi telefonla arayın. Size bir ekip göndereceğiz ve sizi karşılayıp, güvenli bir şekilde emniyete getirileceksin' dediler. Hiç endişe duymamamı istediler. İfademi alıp, bırakacaklarını söylediler. Ben de hafta içinde Almanya'ya giderken, Sofya'ya uğrayıp, ifademi vereceğimi kendilerine ilettim" dedi.

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki çocuğu bulunan Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını belirterek, "Ayrıca elçiliğimiz aracığıyla konuyla ilgili avukat tutacağım. Hukuk mücadelesini devam ettireceğim, polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.


Bulgaristan, Türk şoförü tokatlayan polisi açığa alıp, soruşturma başlattı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi'nin üretimi başladı
AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Karaismailoğlu'dan İstanbul'da toplu ulaşıma zam eleştirisi
Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi
THODEX reklamlarında oynamaları çok konuşulmuştu: Ünlü isimler hakkında karar çıktı
TEM otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi
Skandal görüntü sonrası harekete geçildi: Türk şoförü tokatlayan Bulgar polis açığa alındı
Şehitlere büyük saygısızlık: Maltepe’de tarihi tekke harabeye döndü
Türkiye'nin 'Üçlü Sefer'i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Dünya bu tarihe kilitlendi! Putin’in ‘Zafer Günü’
Esnafın merakla beklediği haber! Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılmayacak! TBMM'de kabul edildi.
Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!
CHP siyasi ilkesizliğin dibine vuruyor: Selahattin Demirtaş ile Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
​Bakan Koca 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek duyurdu: İlk kez tepki verdi
Başkan Erdoğan iftar için İstanbul'daki bir öğrenci evine konuk oldu
Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda