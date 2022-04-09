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Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi

Ukrayna işgali ile tüm dünyayı karşısına alan Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde, Putin'in korumalarının birinin elindeki Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden çanta dikkat çekti.

Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi
Ekleme: 9.04.2022 - 11:34 Güncelleme: 9.04.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi
Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.

Sır gibi saklanan çanta

Nükleer çantanın oluşturulması fikri, 1970'lı yıllara dayanıyor. Bu tarihe kadar, ülkenin başkomutanı askeri tesise gelerek, nükleer arsenalın çalışmasına katılabilirdi.

Nükleer çanta, 1983 yılında eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Ustinov ve Genelkurmay Başkanı Nikolay Ogarkov'un girişimleriyle Sovyet bilim adamlarınca yapılarak devreye girdi.

1984 yılında ise eski SSCB lideri Konstantin Çernenko'ya teslim edildi. Nükleer çantanın hangi özelliği taşıdığına ilişkin sırrı ise 1991 yılı Ağustos Darbesi mimarlarından biri olan eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Yazov soruşturma sırasında açıklamıştı.

Jirinovski Koronavirüsten dolayı öldü

Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski, 8 kez Covid aşısı olmasıyla övünüyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 teşhisi konulan Jirinovski hayatını kaybetmişti.
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