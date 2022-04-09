Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla geldi

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti.Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.Nükleer çantanın oluşturulması fikri, 1970'lı yıllara dayanıyor. Bu tarihe kadar, ülkenin başkomutanı askeri tesise gelerek, nükleer arsenalın çalışmasına katılabilirdi.Nükleer çanta, 1983 yılında eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Ustinov ve Genelkurmay Başkanı Nikolay Ogarkov'un girişimleriyle Sovyet bilim adamlarınca yapılarak devreye girdi.1984 yılında ise eski SSCB lideri Konstantin Çernenko'ya teslim edildi. Nükleer çantanın hangi özelliği taşıdığına ilişkin sırrı ise 1991 yılı Ağustos Darbesi mimarlarından biri olan eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Yazov soruşturma sırasında açıklamıştı.Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski, 8 kez Covid aşısı olmasıyla övünüyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 teşhisi konulan Jirinovski hayatını kaybetmişti.