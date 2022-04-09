Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan önce 5.2 daha sonra 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yetkililer, halkı paniğe sürükleyen depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını duyurdu. Yer Bilimci Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen iki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan-Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Duyuruda, depremin yerin 6.72 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.BAKAN KURUM: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZDeprem sonrası açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.Görür, "Arkadaşlar, Malatya- PütürgeTekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12112021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım" dedi."BU HATTA İLERLİYOR"Prof. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.