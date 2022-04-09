Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Sokaklarda başıboş gezen ve çocuklar başta olmak üzere onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Van.Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 7 köpek birden kıza hamle yaptı.Van'ın Tuşba ilçesinde MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde 6 tane köpeğin genç bir kıza saldırdığı anlar yer alıyor. Başıboş köpeklerin kovaladığı genç kızın kaçarak kurtulmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.O anlar MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.Üzerine gelen köpeklerle şoka giren genç kız, kendini korumaya çalışarak kaçarken güvenlik kamerası alanından çıktı.Genç kızın akıbeti henüz bilinmiyor.Sosyal medyada hızla yayınlan görüntüler, vatandaşları yine isyan ettirdi.Sosyal medya kullanıcıları, belediyeleri göreve çağırarak, 'Bu teröre artık dur deyin' diyerek tepkilerini dile getirdi.