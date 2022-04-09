Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşurken bir bebek hikayesi daha ortaya çıktı. Nisa bebek gibi sokağa bırakılan Azra bebek ve annesi koruma altına alındı. İstanbul Beyoğlu’nda anneanne ve dedesi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı bir kişiden hamile kaldı. İddiaya göre anneanne ve dede doğumdan sonra bebeği zorla alıp sokağa bıraktı. Bebeği gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu iyi, onu sokağa atan anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahalle de yol kenarına bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.POLİSLER AZRA İSMİNİ VERDİKısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe polis ekipler Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.SOKAĞA BIRAKIP GİTTİLERYapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.(52)'nın getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Karı koca çift gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çiftin torunları S.A.'ya ait olduğu öğrenilen bebeğin evlilik dışı ilişkiden meydana geldiği bu yüzden sokağa bıraktıkları belirlendi.2 KİŞİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.