Ukrayna'ya bir ülkeden daha kritik yardım! S-300'ler yolda

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna'nın halen devam etmesi nedeniyle Avrupa devletlerinden askeri teçhizat yardım kararları peş peşe gelmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti'nin yaptığı tank yardımının ardından bu defa da Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. Alınan ilk bilgilere göre, Slovakya'ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna'ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görüldü.Geçtiğimiz günlerde ise Çek Cumhuriyet, Ukrayna lideri Zelenkskiy'nin yardım çağrısına cevap göndererek T-72 ve zırhlı piyade araçlarını sağlayarak Ukrayna'ya tank göndrmişti. Savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya ilk defa bir NATO üyesinin tank gönderdiği öğrenilmişti.