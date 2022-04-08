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Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rusya'ya başlatılan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşırken, Türkiye'nin de aralarında olduğu 31 ülke fiyatları düşürmek için harekete geçiyor. Söz konusu ülkeler stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerini altı ay içinde piyasaya sürecek.

Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​
Ekleme: 8.04.2022 - 12:27 Güncelleme: 8.04.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayımladı.

Reuters'te yer alan habere göre; Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.

Karar, IEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği beşinci petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.

ABD'nin Mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya başlatılan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşımıştı.

Küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, ABD'nin petrol sürme kararından bu yana art arda iki hafta boyunca gerilerken Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altına düştü.

IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.

60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi.

Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.

Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de üç milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.
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Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​
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