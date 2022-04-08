Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar'la konuştular

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'lerin başarısı ön plana çıktı. Türk SİHA ve İHA'ları tüm dünyanın ilgisini çekti, çekmeye de devam ediyor. CNN International TB2'lerin üretildiği tesise gitti ve Selçuk Bayraktar'la konuştu."Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor." diyen Selçuk Bayraktar, Ukrayna'daki duruma da değindi. "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum." diyen Bayraktar, "İnsanlar yasa dışı işgale karşı direniyor, anavatanlarnı savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderleri bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var ve yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var. Ama insan hayatı risk altındayken, çocuklar bile ölürken bunu her hangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.Selçuk Bayraktar TB2 silahlarının da Ukrayna'daki direnişin sembolü olduğunu söyledi. Bayraktar, "Bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor." dedi.