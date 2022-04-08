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Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Uzaylılar insanlığın en merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilim insanlarının araştırmalarını derinleştirdiği konu üzerinde ilginç bir belge ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kayıt altına alınan belgelerde bir kadının uzaylıdan hamile kaldığını yönelik ifadelerin yer alması dikkatleri çekti.

Ekleme: 8.04.2022 - 12:24 Güncelleme: 8.04.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...
Bakanlık yeni çalışmaları desteklemek için araştırmalarını hzılandırırken bir yandan da eski belgeler kamuoyuyla paylaşılıyor. ABD Savunma İstihbarat Örgütü (DIA) tarafından yayınlanan 'İnsan ve Biyolojik Dokuda Anormal Akut ve Subakut Alan Etkisi' başlıklı dosyalarda araştırmanın detaylarına yer verildi. DIA tarafından yayınlanan raporda, bir görgü tanığının ifadeleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Raporda, ismi açıklanmayan bir kadının uzaylılarla karşılaşmasından sonra hamile kaldığı ifade edildi.

TIBBİ KAYITLARA DA YER VERİLDİ

Pentagon'un raporlarında anormal hava araçlarına maruz kaldığı için çok sayıda insanın yaralandığını ortaya kaydı. Amerika Birleşik Devletleri için bu durumun potansiyel bir tehdit olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Pentagon, yaralanmaların elektromanyetik radyasyon nedeniyle olabileceğini söyledi. Yaralanmalara ek olarak UFO'ların bu insanlar üzerinde radyasyon yanıklarına, beyin hasarına ve sinirsel sorunlara yol açtığı da raporlandı. Raporlara göre UFO'larla karşılaştıklarını belirten 300'e yakın insanda, bu karşılaşmaların ardından beyin ve sinir hasarı tespit edildi.
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