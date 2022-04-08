''Midyeci Ahmet'te marka savaşı! Eski eşi Deniz Çelebi haricinde 3 kişi daha...
Midyeci Ahmet adıyla tanınan Ahmet Çiçek ile boşandığı eşi Deniz Çelebi arasındaki kavga sürerken yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 23 şubeli Midyeci Ahmet’in sahibi Ahmet Çiçek’in, benzer zorlu bir süreci, ünlü markayı başka kişilere kaptırmamak için de verdiği anlaşıldı.
Seyyar tezgâhla başladığı midye işini, eski eşi Deniz Çelebi'nin desteği ile kurdukları Beşiktaş'taki şube ile güçlü bir konuma taşıyan Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' markası için
Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) 20'yi aşkın başvuruda bulundu. 'Midyeci Ahmet' markasını kahveden, tozşekere, yiyecekten, makarnaya, pastadan çikolataya değin onlarca
ürün için tescil ettiren Ahmet Çiçek bu süreçte, farklı kişilerin marka tescil başvurularına karşı da deyim yerindeyse gözünü dört açtı.
İKİ BAŞVURUYA OLUMSUZ YANIT
TPE kayıtlarına göre, 'Midyeci Ahmet' markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın
'Ma Meşhur Midyeci Ahmet' markası için 27 Kasım 2020'de Kurum'a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi.
Benzer bir başvurunun sahibi bu kez Ankara'da bulunan VG EOS Turizm şirketi oldu. Cemil C. ve Volkan G.'nin ortak olduğu şirket 23 Ocak 2018'de 'VG Midyeci Ahmet Abi' markasının tescili için başvuruda bulundu. Başvuruya gelen itirazları da değerlendiren Kurum, Ekim
2018'de, başvurunun reddedildiğini açıkladı.
BİRİ TESCİL EDİLDİ
'Midyeci Ahmet' için yapılan başvurularda olumlu sonuç alan tek kişi ise Ahmet Arslan oldu.
İstabul merkezli bir marka patent danışmanlık şirketi aracılığı ile Kurum'un kapısını çalan
Arslan "Midyeci Ahmet Usta" markasını tescil ettirmek istedi. Ekim 2017'da yapılan başvuruyu
sıkı bir incelemeden geçiren Kurum Mart 2019'da söz konusu markanın tescil edildiğini
taraflara bildirdi.
MAL KAVGASI İLE GÜNDEMDE
Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek, birkaç gündür boşandığı eşi Deniz Çelebi
ile yaşadıkları 'mal kavgası'nın ortaya çıkması ile gündemde. Çelebi, Çiçek'in, boşanma
protokolüne aykırı hareket ettiğini, kendisine bıraktığı merkez şubenin karşısına yeni bir şube
açtığını, tabelasının da indirilmek istendiğini açıkladı.
Çiçek'in, ortak oldukları dairede de kendisine ait olan payın satışını istediğini belirten
Çelebi'nin sözleri sonrası açıklama yapan Çiçek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Çelebi'nin ailesinin, üzerine silahlı kişileri yönlendirdiğini öne sürdü.
O SÖZLER EŞLİĞİNDE BAŞVURDU
Ahmet Çiçek, TPE'ye yaptığı her başvurusunda markanın yanı sıra bir de kendisine ait
olduğunu belirttiği bir aforizmayı Kurum'a bildirdi. Ve Kurum sitesinde bu aforizmalar da
yayımlandı.
Çoğu midye paketleri üzerine olan bu sözlerden bazıları şöyle: 'Midye, kokoreç yiyen ile hiç
yemeyen kişinin ruh hali asla aynı olamaz.' 'Para kazanmak isteyen para kazanır. İnsan
kazanmak isteyen ise dünyayı kazanır.' 'Size yanlış yapmaktansa, sokakta beş parasız kalmayı
tercih ederim.'
Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) 20'yi aşkın başvuruda bulundu. 'Midyeci Ahmet' markasını kahveden, tozşekere, yiyecekten, makarnaya, pastadan çikolataya değin onlarca
ürün için tescil ettiren Ahmet Çiçek bu süreçte, farklı kişilerin marka tescil başvurularına karşı da deyim yerindeyse gözünü dört açtı.
İKİ BAŞVURUYA OLUMSUZ YANIT
TPE kayıtlarına göre, 'Midyeci Ahmet' markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın
'Ma Meşhur Midyeci Ahmet' markası için 27 Kasım 2020'de Kurum'a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi.
Benzer bir başvurunun sahibi bu kez Ankara'da bulunan VG EOS Turizm şirketi oldu. Cemil C. ve Volkan G.'nin ortak olduğu şirket 23 Ocak 2018'de 'VG Midyeci Ahmet Abi' markasının tescili için başvuruda bulundu. Başvuruya gelen itirazları da değerlendiren Kurum, Ekim
2018'de, başvurunun reddedildiğini açıkladı.
BİRİ TESCİL EDİLDİ
'Midyeci Ahmet' için yapılan başvurularda olumlu sonuç alan tek kişi ise Ahmet Arslan oldu.
İstabul merkezli bir marka patent danışmanlık şirketi aracılığı ile Kurum'un kapısını çalan
Arslan "Midyeci Ahmet Usta" markasını tescil ettirmek istedi. Ekim 2017'da yapılan başvuruyu
sıkı bir incelemeden geçiren Kurum Mart 2019'da söz konusu markanın tescil edildiğini
taraflara bildirdi.
MAL KAVGASI İLE GÜNDEMDE
Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek, birkaç gündür boşandığı eşi Deniz Çelebi
ile yaşadıkları 'mal kavgası'nın ortaya çıkması ile gündemde. Çelebi, Çiçek'in, boşanma
protokolüne aykırı hareket ettiğini, kendisine bıraktığı merkez şubenin karşısına yeni bir şube
açtığını, tabelasının da indirilmek istendiğini açıkladı.
Çiçek'in, ortak oldukları dairede de kendisine ait olan payın satışını istediğini belirten
Çelebi'nin sözleri sonrası açıklama yapan Çiçek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Çelebi'nin ailesinin, üzerine silahlı kişileri yönlendirdiğini öne sürdü.
O SÖZLER EŞLİĞİNDE BAŞVURDU
Ahmet Çiçek, TPE'ye yaptığı her başvurusunda markanın yanı sıra bir de kendisine ait
olduğunu belirttiği bir aforizmayı Kurum'a bildirdi. Ve Kurum sitesinde bu aforizmalar da
yayımlandı.
Çoğu midye paketleri üzerine olan bu sözlerden bazıları şöyle: 'Midye, kokoreç yiyen ile hiç
yemeyen kişinin ruh hali asla aynı olamaz.' 'Para kazanmak isteyen para kazanır. İnsan
kazanmak isteyen ise dünyayı kazanır.' 'Size yanlış yapmaktansa, sokakta beş parasız kalmayı
tercih ederim.'