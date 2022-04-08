Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara isyan etti!

Beyaz TV'de yayınlanan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katılan Mete Yarar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara sert tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katılan Mete Yarar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara tepki gösterdi.Mete Yarar, Selçuk Bayraktar ile ilgili yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.