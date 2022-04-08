Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara isyan etti!
Beyaz TV'de yayınlanan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katılan Mete Yarar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara sert tepki gösterdi.
Beyaz TV'de yayınlanan ve Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına katılan Mete Yarar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara tepki gösterdi.
SUSUN ARKADAŞLAR SUSUN!
Mete Yarar, Selçuk Bayraktar ile ilgili yaptığı açıklamada 'Adam karalamalarla mücadele etmekten bıkmış. Karabağ'da 44 günde madalya alan, Ukrayna'da 30 günde hakkında şarkılar düzülen adam Türkiye'de altı yıldır terörle mücadelenin değnek noktası. Ama hakkında söylenmeyen kalmadı. Susun arkadaşlar susun... Sonra çok üzüleceksiniz!' ifadelerini kullandı.