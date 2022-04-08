Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun ön plana çıkarılmasına Enver Aysever isyan etti: Bu adamlar siyasette ne yaptı?

TELE 1 kanalında sunuculuk yapan Enver Aysever, Mansur Yavaş'ı aday göstermek isteyenlere tepki verdi. Aysever, 'Bir insan Mansur Bey'in iyi mi kötü mü olduğunu nasıl anlar? Tamamen popülizmle. 'Haydi peşine düşelim.' Böyle oy verilir mi?' diye konuştu.